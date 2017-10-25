Труп признали виновником смертельного ДТП под Пермью

21:49 25 октября 2017 0

Кто бы за рулем разбившейся машины и виновен в смертельном ДТП: погибший или все-таки молодой директор предприятия лесозаготовки? Фото: Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила © URA.RU

В распоряжении редакции «URA.RU» оказались копии материалов уголовного дела, расследование которого вышло за пределы Пермского края. В истории смертельного ДТП теперь будут разбираться на федеральном уровне, поскольку родственники погибшего поставили под сомнение результаты работы следователей экспертов. При этом дело расследуют более трех лет, важные доказательства уничтожены, а руководство силовиков игнорирует очевидные нестыковки.

Корреспонденту «URA.RU» удалось связаться с Олесей Скорняковой — сестрой погибшего мужчины, которого вопреки здравому смыслу фактически признали виновником ДТП. «У нас нет желания кого-то посадить в тюрьму. Мы лишь хотим защитить доброе имя моего брата — его фактически назвали виновным в ДТП, которого он не совершал. А второй мужчина, который по всем признакам был за рулем, не принес нам соболезнований, не рассказал, как все было на самом деле, и оговорил погибшего», — говорит Скорнякова.

В условиях «молчания генералов» Максим Решетников стал последней инстанцией для пермяков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Трагедия произошла 23 июня 2014 года. Накануне 22-летний выпускник «Лицея Милиции» Евгений Скорняков праздновал с друзьями свой предстоящий уход в армию. Молодые люди употребили спиртное. Ночью будущий солдат и один из его приятелей куда-то поехали на автомобиле ВАЗ-2112.

Около двух часов ночи на автодороге, ведущей от села Лобаново к трассе Пермь-Екатеринбург, водитель машины допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовиком. ВАЗ получил удар в левую часть, вылетел в кювет и перевернулся на правый бок.

Евгений Скорняков получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, в том числе, повреждения сонной артерии. В машине с ним был Ерофеев (фамилия изменена), который остался жив. Он оказался, к слову, уроженцем Кудымкара. В молодом возрасте уже был соучредителем и директором компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов.

По факту ДТП полиция начала проверку и взяла объяснения врачей скорой помощи, прибывших на место аварии. Выяснилось, что оба мужчины в момент ДТП были пьяны. Медики рассказали, что на момент их появления за рулем в сознании сидел Ерофеев, который жаловался на боль в ноге (конечность была зажата). Второй парень находился между сидениями (либо лежал на коленях Ерофеева — врачи работали в условиях темноты) и уже не подавал признаков жизни.

На пермских экспертов пожаловались Дмитрию Матвееву Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С помощью инструментов стали открывать водительскую дверь. Ерофеев кричал от боли. Затем его забрали в машину скорой помощи. Оказалось, что у мужчины в том числе сломано левое бедро, на которое, вероятно, и пришелся удар. С множественными травмами Ерофеева увезли в краевую больницу.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проводило бюро министерства здравоохранения Пермского края. И именно выводы специалистов стали главным препятствием для расследования этого ДТП: они вопреки всем доводам так и не смогли ответить, кто же управлял автомобилем.

Ерофеев сразу заявил, что за рулем был погибший. И следователь пришел к выводу, что признаки преступления усматриваются в действиях Скорнякова, но отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку виновник ДТП погиб. Интересно, ведь если реально виноват оставшийся в живых Ерофеев, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Семью погибшего возмутили выводы следователя и экспертов (ведь есть же показания врачей), родственники стали писать жалобы в различные инстанции. В августе 2015 года уголовное дело все же было возбуждено. Но месяц спустя почему-то материалы были изъято у следователя из Пермского района и переданы для производства в краевой главк МВД.

В апреле 2016 года новый следователь принимает решение прекратить уголовное преследование в отношении Скорнякова и закончить расследование. Причина странная — лицо, подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Это все, что осталось от автомобиля. Но остатки машины не дождались экспертизы и были оперативно уничтожены Фото из материалов уголовного дела

Родственники погибшего вновь пожаловалась в прокуратуру Пермского края, которая пришла к выводу, что следствие допустило нарушения. Надзорное ведомство потребовало продолжить расследование. В чем уличили следователя: противоречия в показаниях свидетелей не устранены, медицинские документы Ерофеева так и не найдены, не опрошены пациенты из палаты Ерофеева.

Расследование продолжилось. Семья погибшего потребовала получить из краевой больницы документы о травмах Ерофеева и провести дополнительную комплексную судебно-медицинскую и автотехническую экспертизу. В ответ следователь пишет, что ходатайство не обосновано и не подлежит удовлетворению: документы якобы не сохранились в краевой больнице.

Однако у Скорняковых имеется ответ главного врача краевой больницы с указанием, что рентгеновские снимки сохраняются в электронном виде, а заключение рентгенолога вклеиваются в медицинскую карту больного, срок хранения которой составляет 25 лет.

В апреле 2016 года родственникам удалось добиться проведения дополнительной комплексной судебно-медицинской и автотехнической экспертизы и служебной проверки в отношении следователя. Но два месяца спустя вновь принято решение прекратить уголовное дело.

У родственников погибшего возникли серьезные вопросы к первому следователю, который отдал автомобиль владельцу и не изъял одежду Ерофеева. И то, и другое было в итоге уничтожено. То есть экспертам нечего обследовать.

Вновь последовали жалобы в различные ведомства. Прокуратура, в частности, пришла к выводу, что первый следователь необоснованно выдал автомобиль владельцу. Но привлечь сотрудника полиции к ответственности невозможно — истек срок давности.

Заступилась за семью уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина, которая сочла расследование уголовного дела необъективным и выявила признаки волокиты. Об этом омбудсмен пишет прокурору Пермского края Вадиму Антипову.

Встреча с Мариной Заббаровой нисколько не обрадовала родственников погибшего Фото с сайта СУ СК РФ по Пермскому краю

Семья же погибшего заказала проведение альтернативной экспертизы, за которую взялся известный эксперт, профессор Валерий Коротун. Он детально изучил травмы, которые в ДТП получили Скорняков и Ерофеев. Специалист в своем заключении подчеркивает, что однозначно на месте водителя находился Ерофеев, а погибший был на месте пассажира переднего сидения.

Родственники Скорнякова, собрав подтверждения своей правоты, ходили на прием к начальнику главного следственного управления краевого главка МВД Николаю Жигуну (он в сентябре этого года ушел в отставку) — безрезультатно. Встречались с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Мариной Заббаровой. По словам Скорняковых, им не удалось добиться хотя бы проверки действий полиции.

Накануне семья Скорнякова получила очередной ответ от МВД после обращения на имя президента страны. Полиция согласилась с тем, что следователь должен был изъять одежду Ерофеева и обеспечить сохранность автомобиля. Но наказать сотрудника невозможно, ведь прошло больше полугода — срок давности истек. Однако в этом же ответе указано, что по уголовному делу назначена дополнительная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза, которая будет проведена экспертами Минздрава РФ.

Собеседница рассказала, что записалась на прием к губернатору Максиму Решетникову (все прочие инстанции уже пройдены). Недавно была на приеме у исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Матвеева — рассказала о сомнительных экспертизах, которые проводят специалисты минздрава.

Следователь Василий Коровин, который сейчас ведет расследование, сообщил «URA.RU» лишь, что уголовное дело находится на экспертизе в Москве. Иную информацию возможно получить только через официальное обращение в пресс-службу ГУ МВД.

Старший следователь Надежда Матвеева, которая изначально возбудила дело, отметила, что у нее не было умысла позволить уничтожить автомобиль и одежду Ерофеева — просто на момент проведения проверки они не являлись вещественными доказательствами.

В начале октября «URA.RU» уже рассказывало о подобной истории. В Кизеле родители молодого человека, которого по всем признакам избили до смерти, тоже обратились к губернатору, поскольку встречи с руководителями силовых ведомств не принесли никакого результата — следователи упорно расследуют мифическое ДТП, причем виновный может избежать наказания из-за истечения срока давности.

А ранее не смогли доказать свою правоту защитники известного журналиста Натальи Балякиной, которую осудили за растрату. И в ее случае руководство силовиков и прокуратуры не обратило внимания на явные нестыковки в уголовном деле. Не помогло и заступничество омбудсменов.

«В Пермском крае сложилась система, когда бесполезно ходить жаловаться к генералам. Тут полиция, следователи и прокуроры в принципе не станут ссориться друг с другом. Уголовных дел, со „странными“ экспертизами и противоречиями здравому смыслу очень много. Иногда рядовой следователь не может провести адекватное расследование, потому что подключается руководство. А порой генералы идут на принцип и не сдают коллег. Если сами силовики считают уголовное дело мелким, то развалиться оно может в два счета», — отмечает собеседник в правоохранительных органах, который полагает, что в Прикамье гораздо эффективнее привлекать общественность, нежели ходить с жалобами к генералам и рассчитывать на какую-то справедливость.