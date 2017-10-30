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Главные новости Югры
22:10  30 октября 2017 1

Начальнику ГИБДД из ХМАО предъявлено обвинение. Он покрывал пьяного подчиненного, сбившего насмерть подростка

Медиафорум по проектам ЕР. Москва, тест на алкоголь, алкотестер
Начальник ГИБДД пытался спасти подчиненного, уничтожив результаты медосвидетельствованияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник ГИБДД по Октябрьскому району ХМАО-Югры Евгений Мухортиков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело возбуждено следователями главного следственного управления СКР. Мухортикову уже предъявлено обвинение. По версии следствия, 29 сентября 2017 года Мухортиков, получив сообщение о совершении своим подчиненным Батырханом Даудовым дорожно-транспортного происшествия, прибыл на место происшествия, где произвел освидетельствование Даудова. В результате отбора проб выдыхаемого воздуха Мухортиков установил, что Даудов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мухортиков пытался скрыть этот факт, чтобы оказать содействие Даудову, а также избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за действия подчиненного — начальник ГИБДД по Октябрьскому району уничтожил полученный протокол результатов освидетельствования. Сейчас Евгений Мухортиков задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Инсайд «URA.RU» подтверждается. После визита Бастрыкина у руководителя югорского МВД нет шансов на сохранение

В конце сентября в поселке Перегребное (Октябрьский район) Батырхан Даудов на служебном УАЗе не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, который после аварии буквально сгорел заживо. Местные жители сразу же заявили, что Даудов был пьян, однако этой информации и соответствующих доказательств у следствия не было.

Скандал получил еще больший резонанс, когда к одному из свидетелей — заместителю главы администрации Дмитрию Мельниченко — пришли с обыском сотрудники ОСБ УМВД по ХМАО и ДПС ГИБДД. Во время обыска чиновника избили, а телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии был изъят. После этого в ХМАО прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он уволил следователя, отправившего на обыск к вице-мэру полицейских. Дело передали в ГСУ СКР. В полиции, напомним, заявили, что собираются уволить Даудова, а судьба Мухортикова решится в ходе расследования уголовного дела.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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