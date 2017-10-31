В филиале тюменского завода в Москве прошли обыски

Следователи провели обыски в московском филиале АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ), сообщили в пресс-службе регионального СКР. Дело возбуждено по статье «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий».
По данным следствия, представитель ТЗМОИ организовал производство и сбыт паровых стерилизаторов, которые не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов. Силовики изъяли бухгалтерскую и исполнительную документацию, а также регистрационные удостоверения на медицинские изделия. Также они допросили руководство организации и провели экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Как писало «URA.RU» ранее, скандал вокруг ТЗМОИ вспыхнул в середине сентября, когда там прошли обыски. Следователи полагают, что вместо импортозамещающей продукции собственного производства завод «производил» китайский фальсификат.