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Главные новости Тюменской области
13:43  31 октября 2017 0

В филиале тюменского завода в Москве прошли обыски

Силовики, обыск. Москва, камера, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Силовики завели дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи провели обыски в московском филиале АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ), сообщили в пресс-службе регионального СКР. Дело возбуждено по статье «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий».

По данным следствия, представитель ТЗМОИ организовал производство и сбыт паровых стерилизаторов, которые не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов. Силовики изъяли бухгалтерскую и исполнительную документацию, а также регистрационные удостоверения на медицинские изделия. Также они допросили руководство организации и провели экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писало «URA.RU» ранее, скандал вокруг ТЗМОИ вспыхнул в середине сентября, когда там прошли обыски. Следователи полагают, что вместо импортозамещающей продукции собственного производства завод «производил» китайский фальсификат.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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