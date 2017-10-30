Кремль отреагировал на решение Гордон идти в президенты

Журналистка тоже намеревается покорить Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналистки Екатерины Гордон о намерении бороться за главный государственный пост.
По словам Пескова, в Конституции написано, что возможность участия в выборах президента определяется рядом условий, среди которых нет положения о причастности или непричастности к политике.
«Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем», — подытожил пресс-секретарь Владимира Путина, слова которого приводит RT.
Ранее «URA.RU» писало о планах Гордон выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства.