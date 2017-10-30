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30 октября 2017
16:08  30 октября 2017 0

«Это очень смешно». Соловьев и бывший муж Гордон прокомментировали ее намерение идти в Кремль

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий акцентировал внимание на цвете волосФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Бывший супруг журналистки Екатерины Гордон, адвокат Сергей Жорин, прокомментировал ее намерение баллотироваться на пост президента России.

По словам Жорина, Екатерина использует любую возможность, чтобы заявить о себе. Поэтому к ее желанию участвовать в выборах нельзя относиться серьезно.

«Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак. Все это очень смешно», — заявил экс-супруг журналистки, слова которого приводит RT.

Также Жорин отметил, что Гордон часто меняет сферы деятельности: она уже работала певицей, юристом, журналистом. Бывший муж посоветовал Екатерине добиваться результата в каком-то одном направлении.

На выдвижение коллеги отреагировал и телеведущий Владимир Соловьев, отметивший в «Твиттере», что грядущие выборы начались с «избирательного парада блондинок». На что политик Олег Митволь заметил, что пока затягивает с выдвижением депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее «URA.RU» писало о том, что на выдвижение Гордон отреагировал Кремль.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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