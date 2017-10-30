Бывший супруг журналистки Екатерины Гордон, адвокат Сергей Жорин, прокомментировал ее намерение баллотироваться на пост президента России.
По словам Жорина, Екатерина использует любую возможность, чтобы заявить о себе. Поэтому к ее желанию участвовать в выборах нельзя относиться серьезно.
«Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак. Все это очень смешно», — заявил экс-супруг журналистки, слова которого приводит RT.
Также Жорин отметил, что Гордон часто меняет сферы деятельности: она уже работала певицей, юристом, журналистом. Бывший муж посоветовал Екатерине добиваться результата в каком-то одном направлении.
На выдвижение коллеги отреагировал и телеведущий Владимир Соловьев, отметивший в «Твиттере», что грядущие выборы начались с «избирательного парада блондинок». На что политик Олег Митволь заметил, что пока затягивает с выдвижением депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Ранее «URA.RU» писало о том, что на выдвижение Гордон отреагировал Кремль.