{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В эпицентр теракта в Нью-Йорке попала уральская путешественница. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Курганской области
15:02  01 ноября 2017 3

Глава Кургана ответил на обвинение telegram-канала в присвоении служебной квартиры

Заседание Курганской городской Думы. Курган, руденко сергей
Сергей Руденко отказался комментировать «фейковые новости»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Общественность Кургана бурлит из-за записи telegram-канала «Курганский дед» о «халявной» квартире главы города Сергея Руденко. Горожане хотят знать, правомерно ли чиновник завладел служебной трехкомнатной квартирой.

«Курганский дед» писал, что до 2005 года Руденко проживал с родителями в Рябково. После назначения на должность директора департамента социальной политики он получил служебную квартиру площадью 91 кв. м. Чиновник сделал в ней ремонт, «вбухал кучу денег». Между тем приватизация служебного жилья запрещена законом. «И договорился Сергей Владимирович с сити-менеджером Виктором Серковым и начальником правового управления администрации Ларисой Неупокоевой о снятии служебного статуса с квартиры решением администрации, — говорится в сообщении telegram-канала. — По данным Росреестра, произошло это 26 октября 2007 года. Не прошло и года, как в августе 2008-го Руденко спокойно приватизировал квартиру и стал в ней жить». «Дед» отмечает, что документов о покупке квартиры у города он не нашел. А «при снятии статуса служебности квартиру должны были предоставить тем, кто стоит в очереди на получение жилья» много лет. Сейчас квартира числится в декларации чиновника.

Сергей Руденко на вопрос корреспондента «URA.RU» отказался комментировать ситуацию. «Об этом сообщении я знаю, фейковые новости комментировать не хочу. У меня есть все официальные документы, они в порядке, я не переживаю», — заявил глава города.

Публикацией, по некоторым данным, заинтересовалась прокуратура Зауралья. В пресс-службе надзорного ведомства не подтвердили и не опровергли информацию о назначенной проверке по материалам сообщения, предложив направить письменный запрос.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров