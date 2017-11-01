15:02 01 ноября 2017 3

Сергей Руденко отказался комментировать «фейковые новости» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Общественность Кургана бурлит из-за записи telegram-канала «Курганский дед» о «халявной» квартире главы города Сергея Руденко. Горожане хотят знать, правомерно ли чиновник завладел служебной трехкомнатной квартирой.

«Курганский дед» писал, что до 2005 года Руденко проживал с родителями в Рябково. После назначения на должность директора департамента социальной политики он получил служебную квартиру площадью 91 кв. м. Чиновник сделал в ней ремонт, «вбухал кучу денег». Между тем приватизация служебного жилья запрещена законом. «И договорился Сергей Владимирович с сити-менеджером Виктором Серковым и начальником правового управления администрации Ларисой Неупокоевой о снятии служебного статуса с квартиры решением администрации, — говорится в сообщении telegram-канала. — По данным Росреестра, произошло это 26 октября 2007 года. Не прошло и года, как в августе 2008-го Руденко спокойно приватизировал квартиру и стал в ней жить». «Дед» отмечает, что документов о покупке квартиры у города он не нашел. А «при снятии статуса служебности квартиру должны были предоставить тем, кто стоит в очереди на получение жилья» много лет. Сейчас квартира числится в декларации чиновника.

Сергей Руденко на вопрос корреспондента «URA.RU» отказался комментировать ситуацию. «Об этом сообщении я знаю, фейковые новости комментировать не хочу. У меня есть все официальные документы, они в порядке, я не переживаю», — заявил глава города.

Публикацией, по некоторым данным, заинтересовалась прокуратура Зауралья. В пресс-службе надзорного ведомства не подтвердили и не опровергли информацию о назначенной проверке по материалам сообщения, предложив направить письменный запрос.