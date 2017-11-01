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Главные новости Тюменской области
17:56  01 ноября 2017 0

В Тюмени открылся самый высокотехнологичный музей. Экспозиция заняла четыре этажа. ФОТО

Выставка
Экспозиция музея размещена на четырех этажахФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени 1 ноября открылся крупнейший исторический парк «Россия — моя история». Музей с мультимедийными и интерактивными площадками начал работать в здании бывшего музея ИЗО по улице Орджоникидзе, 47.

Создание нового музея обошлось бюджету более чем в 760 миллионов рублей, пишет портал «72.ru». Проект софинансировала компания «Газпром», выделившая порядка 115 миллионов рублей. На эти средства в четырехэтажном здании провели дорогой капремонт, залы оснастили высокотехнологичным оборудованием.

Всего на четырех этажах здания бывшего музея изобразительных искусств — четыре экспозиции. По этажу на каждую: «Рюриковичи», «Романовы» и две выставки, посвященные XX веку. Часть экспозиций относится к региональным темам: люди, которые внесли вклад в историю Тюмени и осваивали нефтегазовый комплекс, отмечает «Вести.ру».

Для посетителей на площадке действуют аудиогиды на разных языках, различные мультимедийные проекции и тачпанели. Познакомиться с историей также можно с помощью инфографик, компьютерных карт, анимированных 3D-реконструкций. Высокотехнологичное оборудование призвано сделать посещение музея интересным как взрослым, так и детям, объясняют сотрудники музея.

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Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сергей Дианов
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