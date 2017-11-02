21:56 02 ноября 2017 0

«Скорая помощь» не приехала к Марьянову, когда ему стало плохо Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывшая гражданская жена Дмитрия Марьянова фигуристка Ирина Лобачева заявила, что могла бы спасти актера от смерти, если бы они продолжали быть вместе.

Олимпийская чемпионка сделала такое заявление в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая выйдет в эфир вечером 2 ноября. Анонс передачи телеканал показал заранее.

Лобачева уверена, если бы Марьянов не женился на Ксении Бик и не попал бы в плохое окружение, он был бы жив и не страдал от алкогольной зависимости. Гости в студи предположили, что Лобачевой на самом деле движет не желание восстановить правду, а месть женщины, которой предпочли другую.

15 октября Марьянов вместе с друзьями отдыхал на даче в подмосковной Лобне. Внезапно актер почувствовал себя плохо. «Скорая помощь» не смогла вовремя приехать к актеру, и друзьям пришлось самостоятельно везти его в больницу. Однако спасти мужчину не удалось. 27 октября журналистам от источников стала известна причина смерти Марьянова.