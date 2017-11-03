{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
"URA.Ru" вместе с читателями определяют: какой должна быть власть. 5 минут - и о вашем мнении узнает наша элита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Ямала
13:28  03 ноября 2017 0

В ГИБДД на Ямале новый начальник. Он возглавит отдел в самом скандальном районе

Госавтоинспекцию в скандальном районе Ямала возглавил подполковник Виталий ДавыдовФото пресс-службы УВД по ЯНАО

Отдел ГИБДД по Пуровскому району ЯНАО возглавил подполковник Виталий Давыдов. Его предшественник Сергей Лазебный покинул пост в феврале этого года. Он был переведен на нижестоящую должность в Губкинский, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ямальского управления МВД.

Виталий Давыдов имеет большой послужной список. Карьеру он начинал в 1994 году в качестве инспектора ГАИ Пуровского района. С 2006 года проработал в Тюменской области на руководящих должностях среднего и старшего звена. С 2010 по 2015 год он возглавлял ГИБДД в Новом Уренгое, после чего ушел на пенсию по выслуге лет. Однако в начале 2017 года подполковник вернулся на службу в качестве командира отдельного взвода ДПС по Салехарду.

Полицейский уже приступил к исполнению обязанностей. Ему предстоит работать в одном из самых сложных и скандальных районов Ямала.

Новость по теме
Ямальский полицейский рассказал, почему пил пиво за рулем и о чем поспорил на 300 тысяч. Эксклюзив «URA.RU»

Напомним, в январе этого года была задержана группа сотрудников Госавтоинспекции, которая брала крупные взятки. По версии следователей, деньги они получали от фирмы по перевозке негабаритных грузов за беспрепятственный проезд техники по территории Ямала. В данный момент идет расследование. Среди подозреваемых инспекторы Пуровского, Надымского и Тазовского районов.

В феврале этого года вступило в силу решение суда по делу экс-начальника ГИБДД в Пуровского района Павла Минеева. Его судили за получение взятки за аналогичное преступление — он обеспечивал беспрепятственный проезд грузового транспорта коммерческой фирмы.

В августе этого года в Пуровском районе вспыхнул еще один скандал из-за видео в соцсетях, на котором местный инспектор пьет пиво за рулем и спорит на деньги.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров