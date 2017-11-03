13:28 03 ноября 2017 0

Госавтоинспекцию в скандальном районе Ямала возглавил подполковник Виталий Давыдов Фото пресс-службы УВД по ЯНАО

Отдел ГИБДД по Пуровскому району ЯНАО возглавил подполковник Виталий Давыдов. Его предшественник Сергей Лазебный покинул пост в феврале этого года. Он был переведен на нижестоящую должность в Губкинский, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ямальского управления МВД.

Виталий Давыдов имеет большой послужной список. Карьеру он начинал в 1994 году в качестве инспектора ГАИ Пуровского района. С 2006 года проработал в Тюменской области на руководящих должностях среднего и старшего звена. С 2010 по 2015 год он возглавлял ГИБДД в Новом Уренгое, после чего ушел на пенсию по выслуге лет. Однако в начале 2017 года подполковник вернулся на службу в качестве командира отдельного взвода ДПС по Салехарду.

Полицейский уже приступил к исполнению обязанностей. Ему предстоит работать в одном из самых сложных и скандальных районов Ямала.

Напомним, в январе этого года была задержана группа сотрудников Госавтоинспекции, которая брала крупные взятки. По версии следователей, деньги они получали от фирмы по перевозке негабаритных грузов за беспрепятственный проезд техники по территории Ямала. В данный момент идет расследование. Среди подозреваемых инспекторы Пуровского, Надымского и Тазовского районов.

В феврале этого года вступило в силу решение суда по делу экс-начальника ГИБДД в Пуровского района Павла Минеева. Его судили за получение взятки за аналогичное преступление — он обеспечивал беспрепятственный проезд грузового транспорта коммерческой фирмы.

В августе этого года в Пуровском районе вспыхнул еще один скандал из-за видео в соцсетях, на котором местный инспектор пьет пиво за рулем и спорит на деньги.