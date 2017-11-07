Сообщение из сирийского Дейр-Эз-Зора, где накануне при взрыве управляемого фугаса пострадала группа российских журналистов, в числе которых бывший корреспондент «4 Канала» Илья Ушенин, взбудоражило столицу Урала. О состоянии здоровья земляка беспокоятся не только бывшие коллеги репортера, но и рядовые екатеринбуржцы.
В беседе с «URA.Ru» супруга Ильи Екатерина сообщила, что на данный момент подробности инцидента и состояние здоровья мужа ей неизвестны и пообещала прокомментировать случившееся позже. Слова поддержки Ушенину выразила его бывшая коллега, шеф-редактор новостей «4 Канала» Елена Широкова.
«Держись! Молиться будем за твоё и твоих коллег скорейшее выздоровление!.. Держу кулаки. Пусть все будет хорошо… Какой кошмар! Держись, Илюха!» — пишут жители Екатеринбурга в соцсетях.
6 ноября российские журналисты и военнослужащие пострадали при подрыве управляемого фугаса. По данным Минобороны РФ, всем пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь и в данный момент их жизни вне опасности.