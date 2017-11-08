Челябинку, впавшую в кому в Таиланде, запретили вывозить на родину

17:50 08 ноября 2017 0

Марине Логиновой провели третью операцию на мозг Фото: Марина Логинова, «ВКонтакте»

Жительнице Челябинска Марине Логиновой, которая в Таиланде разбилась на велосипеде и впала в кому, провели третью операцию. После процедуры врач запретил ее транспортировку за пределы клиники минимум две недели, не говоря уже о перелете в другую страну. Об этом сообщил во «ВКонтакте» муж Логиновой Алексей, который сейчас находится рядом с женой в Таиланде.

«Транспортировать ее сейчас НЕЛЬЗЯ!!! Она может не выдержать перелёт из-за отека мозга!!!», — сообщает Алексей в соцсети. Подруга пострадавшей Алена Орлова добавляет, что девушку после операции нельзя перевозить даже в другую, более дешевую больницу, еще как минимум две-три недели, передает 74.ru.

Но удалось снизить ежедневные расходы на лечение Марины. По словам подруги Марины, муж договорился с госпиталем о скидке в 100 тыс рублей в день. Теперь за пребывание челябинки в клинике каждый день нужно платить не по 170 тысяч рублей, а по 70. Несмотря на скидку, друзья и родные продолжают собирать средства, потому что только на две недели нужен почти миллион рублей. «А сколько на самом деле ей придётся провести в клинике, невозможно предугадать», — говорит Алёна Орлова. На данный момент, по словам Алены, удалось собрать 1 млн 158 тыс рублей, этого хватит почти на 17 дней.

Лечащий врач рассказал Алексею после операции, что мозг у Марины живой и стабильно работает, поэтому можно надеяться, что она вскоре придёт в себя. Однако для транспортировки пострадавшей челябинки на родину нужно гарантийное письмо губернатора для МЧС, которого пока что нет, сообщает издание.

Напомним, несчастный случай с туристкой из Челябинска произошел в Таиланде, где во время велопрогулки с мужем Логинова упала с велосипеда, ударилась головой и впала в кому. Ее транспортировка на родину может обойтись в 7 млн рублей. Время выплаты по страховке пострадавшей уже истекло, поэтому друзья и родные требовали ее ускоренной отправки спецбортом МЧС.