03:47 09 ноября 2017 0

У автобуса больше всего пострадала девая сторона Фото: скриншот видео с места ДТП

Местные жители и очевидцы ДТП, в котором пострадали дети из Екатеринбурга, рассказали в соцсетях о причинах, которые могли сопутствовать аварии. По словам знакомых с ситуацией граждан, участок, где произошло столкновение, аварийно-опасен.

«Вы участок дороги видели? Так кромешный ад из-за строительства (точнее — глобального ремонта) одной из заправок, — написал в комментарии под обращением губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова пользователь Сергей Голубев. — Освещение никакое, обочины забиты строительной техникой и автомобилями рабочих. Отбойники без светоотражающих полос. Плюс изгиб трассы, плюс слепящие на встречке. Руки отрывать надо тем, кто это устроил. Полуприцеп, с которым столкнулся автобус, явно работал на объекте. Сколько еще детей должно пострадать (не дай бог погибнуть), чтоб хотя бы освещали такие опасные участки?»

Сам глава региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле. 15 пострадавших школьников и двое взрослых находятся в Ростовской ЦРБ, остальные будут размещены в Ярославле после медицинского обследования.

По уточненной информации, дети в возрасте от 14 до 17 лет получили в травмы в виде сотрясений, переломов, ушибов, рваных ран. У водителя автобуса перелом бедра и травматический шок — мужчина находится в реанимации.

Как ранее писало «URA.RU», авария произошла в 17:25 мск на трассе М8 «Холмогоры». Водитель самосвала Howo при выезде с территории строящейся АЗС не уступил дорогу экскурсионному автобусу и допустил попутное столкновение. В салоне автобуса находилось 45 человек, в том числе 38 детей. Губернатор Евгений Куйвашев лично следит за ситуацией. Глава региона отдал подчиненным поручение оказывать оперативную помощь пострадавшим.