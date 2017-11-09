05:08 09 ноября 2017 0

Установлено, что водитель самосвала не предоставил преимущество идущему по трассе автобусу Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего школьников из Екатеринбурга по Золотому кольцу, скончался в реанимации Ростовской ЦРБ. Как стало известно, за рулем автобуса находился 40-летний житель Ярославля.

О смерти мужчины сообщил Life со ссылкой на представителей ГУ МЧС по Ярославской области

Между тем, второй водитель, которого подозревают в нарушении ДТП и создании аварийной ситуации, задержан в процессуальном порядке.

«Следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)» — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Водитель грузового автомобиля «Хово», мужчина 1977 г. р., задержан органами предварительного следствия в порядке ст. 91 УПК РФ».

Отметим, что в связи смертью пострадавшего должно быть принято решение о переквалифицировании уголовного дела на более тяжкую часть 3 — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья — до 5 лет лишения свободы.

Как ранее писало «URA.RU», ДТП произошло вечером 8 ноября на трассе М-8 «Холмогоры» в районе села Деболовское Ростовского района. Водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе не уступил дорогу автобусу, в котором ехали 45 человек, в том числе 38 детей. В результате попутного столкновения грузовик оказался в кювете, а у автобуса была искорежена левая сторона. Пострадали 17 человек, из которых 15 — школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Все они госпитализированы в Ростовскую ЦРБ. Ситуацию взяли на контроль губернаторы Свердловской и Ярославской областей. Между тем, по словам очевидцев, на участке, где произошло ДТП, достаточно сопутствующих факторов.