10:38 09 ноября 2017 0

В автобусе находились участники школьных олимпиад, дети из бедных и многодетных семей и сироты Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Ярославской области вечером 8 ноября автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию с грузовиком. В ДТП пострадали 15 детей и двое взрослых, один из которых погиб. Всю ночь поступали новые подробности аварии и спасательной операции. «URA.RU» восстановило цепочку событий и собрало в один материал все, что известно о происшествии на данный момент.

Экскурсионный автобус «Man» 8 ноября выполнял туристический рейс по маршруту Золотого кольца. В салоне находилось 45 пассажиров, из которых 38 — дети. В их состав входили свердловские школьники-победители олимпиад, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов и интернатов.

В районе села Деболовское Ростовского района на трассе М-8 «Холмогоры» автобус врезался в самосвал «Howo», выезжающий со строящейся АЗС. Telegram-канал НТВ опубликовал видео с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, что автобус сильно пострадал, вокруг него — сотрудники спасательных служб, машина «скорой помощи».

Видео: telegram-канал НТВ.

В результате аварии, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 15 школьников от 14 до 17 лет. Их разместили в Ростовской ЦРБ. Среди травмированных оказалась дочь депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Головина. Об этом он сам рассказал в Facebook: «Перелом носа без смещения. Сейчас в больнице Ростова. У многих сотрясения. Она не унывает. Как говорится shit happened — всяко бывает». Позднее Life.ru сообщил, что водитель автобуса — 40-летний житель Ярославля — скончался в реанимации.

Местные жители и очевидцы ДТП указывают на то, что участок, где произошло столкновение, аварийно-опасен. «Вы участок дороги видели? Так кромешный ад из-за строительства (точнее — глобального ремонта) одной из заправок, — написал пользователь Сергей Голубев. — Освещение никакое, обочины забиты строительной техникой и автомобилями рабочих. Отбойники без светоотражающих полос. Плюс изгиб трассы, плюс слепящие на встречке».

Водитель автобуса скончался в больнице от полученных травм Фото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr

Силовики считают виновником аварии водителя грузовика 1977 года рождения. По версии следователей, он не уступил дорогу автобусу. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения по неосторожности повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Из-за смерти водителя автобуса статью могут переквалифицировать на более тяжкую.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким водителя автобуса. Губернатор отметил, что шофер своими профессиональными действиями спас жизни уральских детей: «Прошу вас передать самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам водителя экскурсионного автобуса Сергея Юрьевича Блохина».

Куйвашев также поручил региональным министрам оказать оперативную помощь уральским школьникам, наладить взаимодействие с МЧС и организовать работу «горячей линии». По данным источников «URA.RU», в Ярославль отправились заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов и постпред Свердловской области Александр Овчаров.