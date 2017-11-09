У прокуратуры нет оснований для проведения новой проверки законности получения служебной квартиры мэром Кургана Сергеем Руденко в собственность. Об этом «URA.RU» сообщили в надзорном ведомстве в ответ на запрос агентства.
Еще в 2011 году Курганский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к Сергею Руденко и членам его семьи. Ведомство требовало признать недействительным договор социального найма, договор приватизации квартиры, постановление об утверждении договора приватизации, а также прекратить право собственности и выселить семью Руденко без предоставления другой квартиры. Суд в удовлетворении требований отказал. Областной суд оставил решение горсуда без изменения.
Кроме того, квартирой чиновника занимался и следственный комитет. В возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления.
Сообщение о «халявной» квартире главы города Сергея Руденко появилось в телеграм-канале «Курганский дед». Запись взбудоражила общественность Кургана. В ней говорилось, что чиновник городской администрации Руденко в 2005 году получил служебную квартиру площадью 91 кв. м. Позже договорился о снятии с квартиры статуса служебного жилья, и в августе 2008 году приватизировал недвижимость на себя и супругу. Это при том, что в городе была огромная очередь нуждающихся в жилье, в том числе с судебными решениями на руках.
Сергей Руденко на вопрос корреспондента «URA.RU» отказался комментировать ситуацию. «Фейковые новости комментировать не хочу. У меня есть все официальные документы, они в порядке, я не переживаю», — заявил глава города.