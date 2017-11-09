Путин откроет в Челябинске памятник Столыпину

Президент РФ Владимир Путин откроет в Челябинске в четверг, 9 ноября, памятник царскому реформатору, премьер-министру дореволюционной России Петру Столыпину в сквере у органного зала «Родина». Глава государства приедет в Челябинск на российско-казахстанский форум, стартовавший 8 ноября.
Уже во второй половине дня для президентского кортежа будет перекрыто движение на прилегающих к органному залу улицах. Время открытия памятника уточняется, но уже готово освещение, если событие произойдет вечером, в темное время суток. Официально эту информацию не комментируют. Территорию вокруг памятника, пока накрытого полотном, привели в идеальный порядок.
Петр Столыпин был в Челябинске в 1910 году, за год до своей гибели. Он проверил местную больницу, ему так не понравилось ее состояние, что премьер-министр потребовал от городских властей расширить лечебное учреждение. При этом предупредил, чтобы они не вздумали экономить. В городе прошло экстренное заседание городской Думы, телеграфно доложившей впоследствии премьеру о принимаемых мерах (одним из последствий его визита стало решение о строительстве централизованного водопровода). Вторично Столыпин побывал в Челябинске ночью 5 сентября 1910 года, возвращаясь из Сибири. Выслушав доклад губернатора и прочих чиновников, он продолжил свой путь в Петербург.
В марте 2015 года на заседании рабочей группы Заксобрания области приняли решение об установке монумента за заслуги Столыпина перед регионом. Инициаторами проекта выступили Фонд изучения наследия П.А. Столыпина и генсовет «Единой России». Средства на памятник, который решили установить на набережной реки Миасс, дали представители бизнеса. В сентябре 2017 года монумент смонтировали. Открытие приурочили к российско-казахстанскому форуму.
Челябинск станет четвёртым городом в России, где появится памятник Столыпину. Ранее такие памятники появились в Москве, Серпухове и Саратове.
Форум сотрудничества России и Казахстана в Челябинске начался с заседания совета ректоров двух республик. 9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» началась деловая часть форума. Главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание. А также подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.