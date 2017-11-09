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09 ноября 2017
Главные новости 
12:16  09 ноября 2017 0

Путин откроет в Челябинске памятник Столыпину

Город в преддверии Российско-Казахстанского форума. Челябинск, памятник столыпину
Памятник Столыпину откроют 9 ноябряФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин откроет в Челябинске в четверг, 9 ноября, памятник царскому реформатору, премьер-министру дореволюционной России Петру Столыпину в сквере у органного зала «Родина». Глава государства приедет в Челябинск на российско-казахстанский форум, стартовавший 8 ноября.

Уже во второй половине дня для президентского кортежа будет перекрыто движение на прилегающих к органному залу улицах. Время открытия памятника уточняется, но уже готово освещение, если событие произойдет вечером, в темное время суток. Официально эту информацию не комментируют. Территорию вокруг памятника, пока накрытого полотном, привели в идеальный порядок.

Петр Столыпин был в Челябинске в 1910 году, за год до своей гибели. Он проверил местную больницу, ему так не понравилось ее состояние, что премьер-министр потребовал от городских властей расширить лечебное учреждение. При этом предупредил, чтобы они не вздумали экономить. В городе прошло экстренное заседание городской Думы, телеграфно доложившей впоследствии премьеру о принимаемых мерах (одним из последствий его визита стало решение о строительстве централизованного водопровода). Вторично Столыпин побывал в Челябинске ночью 5 сентября 1910 года, возвращаясь из Сибири. Выслушав доклад губернатора и прочих чиновников, он продолжил свой путь в Петербург.

Памятник Столыпину перед установкой на постамент. Челябинск, скульптура, памятник столыпину
Монтаж памятника Петру Столыпину
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В марте 2015 года на заседании рабочей группы Заксобрания области приняли решение об установке монумента за заслуги Столыпина перед регионом. Инициаторами проекта выступили Фонд изучения наследия П.А. Столыпина и генсовет «Единой России». Средства на памятник, который решили установить на набережной реки Миасс, дали представители бизнеса. В сентябре 2017 года монумент смонтировали. Открытие приурочили к российско-казахстанскому форуму.

Челябинск станет четвёртым городом в России, где появится памятник Столыпину. Ранее такие памятники появились в Москве, Серпухове и Саратове.

Форум сотрудничества России и Казахстана в Челябинске начался с заседания совета ректоров двух республик. 9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» началась деловая часть форума. Главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание. А также подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Альбина Золотухина
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