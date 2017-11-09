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Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
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09 ноября 2017
12:59  09 ноября 2017 0

Силовики завели еще одно уголовное дело после аварии с уральскими школьниками

В СКР ведут расследование страшной аварииФото: ГУ МЧС по Ярославской области
новость из сюжета:
ДТП с уральскими школьниками под Ярославлем
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Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело после столкновения автобуса и грузовика, при котором пострадали 15 уральских детей. В пресс-службе ведомства рассказали, что дело заведено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

8 ноября вечером на на трассе М-8 «Холмогоры» экскурсионный автобус, в котором находились 38 детей и 5 взрослых, врезался в грузовик, напоминает РАПСИ. В результате ДТП водитель автобуса погиб в больнице, 15 школьников получили разные травмы и были направлены в Ростовскую ЦРБ.

Как писало «URA.RU» ранее, еще одно уголовное дело было возбуждено против водителя грузовика 1977 года рождения по статье «нарушение правил дорожного движения по неосторожности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Есть версия, что мужчина не уступил дорогу пассажирскому автобусу.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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