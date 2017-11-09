Президенты России и Казахстана проведут переговоры в Челябинске
Самолет с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым приземлился в Челябинске 9 ноября, в четверг.
Президент Казахстна и президент РФ примут участие в форуме международного сотрудничества двух республик. На площадках группы компаний «КОНАР», где проходит деловая часть форума, будет принято совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
«Отдельно пройдут на высшем уровне российско-казахстанские переговоры. Президент Назарбаев будет в гостях у Путина в Челябинске», — прокомментировал накануне, 8 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.