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В планах - переговоры с президентом Казахстана.
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09 ноября 2017
17:21  09 ноября 2017 0

Президент Казахстана прибыл в Челябинск на встречу с Путиным

Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, путин владимир, назарбаев нурсултан, президент Казахстана, президент России
Президенты России и Казахстана проведут переговоры в ЧелябинскеФото: Иван Некрасов © URA.RU

Самолет с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым приземлился в Челябинске 9 ноября, в четверг.

Президент Казахстна и президент РФ примут участие в форуме международного сотрудничества двух республик. На площадках группы компаний «КОНАР», где проходит деловая часть форума, будет принято совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

«Отдельно пройдут на высшем уровне российско-казахстанские переговоры. Президент Назарбаев будет в гостях у Путина в Челябинске», — прокомментировал накануне, 8 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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