17:21 09 ноября 2017 0

Президенты России и Казахстана проведут переговоры в Челябинске Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Самолет с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым приземлился в Челябинске 9 ноября, в четверг.

Президент Казахстна и президент РФ примут участие в форуме международного сотрудничества двух республик. На площадках группы компаний «КОНАР», где проходит деловая часть форума, будет принято совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

«Отдельно пройдут на высшем уровне российско-казахстанские переговоры. Президент Назарбаев будет в гостях у Путина в Челябинске», — прокомментировал накануне, 8 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.