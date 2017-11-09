18:37 09 ноября 2017 0

Силовики знали, что на Ежкова охотятся журналисты «Первого канала» фото: предоставлено родственниками пострадавшей женщины

УМВД по городу Кургану объявило в розыск Анатолия Ежкова, зверски избившего и покусавшего женщину, за нарушение подписки о невыезде. Ориентировка размещена на официальном сайте ведомства.

Ежков Анатолий Владимирович 1972 г. р. уроженец города Кургана обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 111 УК РФ). Приметы: на вид 45-50 лет, среднего телосложения, рост 170-175, волосы средней длины, темные. Был одет: ботинки бежевого цвета, куртка темно-зеленого цвета с капюшоном, штаны темно-синего цвета, куртка спортивная синего цвета, — даются приметы разыскиваемого.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении Ежкова, силовики просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: (3522) 499612, (3522) 240370, 89615708028, 89617529280 либо 02 (с сотового -112).

По данным источников агентства, Ежкова тайно вывезли в Москву на съемки ток-шоу «Первого канала». После публикации «URA.RU» федеральные СМИ устроили в Кургане битву за главных героев инцидента. Однако сразу вывезти Ежкова и его жертву в Москву им не удалось. Родственники пострадавшей, а также ее гражданский муж сейчас находятся в Москве по приглашению редактора передачи «Мужское и Женское».

В октябре мужчина в наркотическом опьянении напал на свою знакомую в комнате общежития. Как рассказала «URA.RU» пострадавшая, мужчина бил ее ногами, пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». Борьба продолжалась около четырех часов, пока кто-то из соседей не вызвал полицию. У пострадавшей откушены уши, надкушен нос, имеются многочисленные укусы по лицу и по всему телу, сломано ребро, травма головы. За содеянное Ежкову грозит срок до 8 лет колонии. Известно, что после расправы над женщиной самого Ежкова жестоко избили, он находился в больнице на диализе.