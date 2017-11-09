Курганского «Ганнибала Лектера» выкрали под носом у полиции и везут на съемки

14:58 09 ноября 2017 1

Курганца, который откусил своей знакомой уши и нос, везут в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганца, который зверски избил и покусал женщину, тайно вывезли в Москву на съемки передачи «Мужское и Женское». Сейчас, как предполагают источники «URA.RU», Анатолия Ежкова везут на автомобиле по трассе в Челябинской области. Полицейские ведут розыск.

В пресс-службе УМВД по Курганской области от оперативных комментариев отказались, заявив, что полная информация будет позже.

Ежков, напомним, находится под подпиской о невыезде. В отношении него расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В октябре мужчина в наркотическом опьянении напал на свою знакомую в комнате общежития. С женщиной он встречался и активно переписывался в социальных сетях.

Как жертва мужчины рассказала «URA.RU», истязатель бил ее ногами, пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». Борьба продолжалась около четырех часов, пока кто-то из соседей не вызвал полицию. У пострадавшей откушены уши, надкушен нос, имеются многочисленные укусы по лицу и по всему телу, сломано ребро, травма головы. За содеянное Ежкову грозит срок до 8 лет колонии. У следствия есть вопросы и к пострадавшей, в доме которой проводили обыск с собаками. Известно, что после расправы над женщиной самого Ежкова жестоко избили, он находился в больнице на диализе.

После публикации «URA.RU» федеральные СМИ устроили в Кургане битву за главных героев инцидента. Полицейские задержали Ежкова, однако суд отказал им в ходатайстве о заключении его под стражу. Подозреваемый находился в больнице. По некоторой информации, вывезти Ежкова из Кургана помог сотрудник местной газеты.

По словам дочери пострадавшей женщины Елены, которая сейчас находится в Москве, съемки передачи должны были провести в среду, 9 ноября, но по неизвестной причине перенесли. В передаче примут участие гражданский муж женщины, ее родственники и подруги.