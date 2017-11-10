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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08:10  10 ноября 2017 0

Путин прилетел во Вьетнам, где может встретиться с Трампом

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
У Путина во Вьетнаме запланирован ряд важных встречФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября прилетел во Вьетнам на саммит лидеров государств-членов АТЭС. Ожидается, что в рамках форума российский лидер проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Форум пройдет с 10 по 11 ноября в Данаге, пишет РБК. Здесь у Путина запланированы встречи и переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином, президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин готов провести беседу с лидером США Дональдом Трампом во Вьетнаме. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что переговоры пойдут обязательно, но детали беседы не определены.

9 ноября Путин в Челябинске посетил российско-казахстанский форум межрегионального сотрудничества. В уральском городе глава России встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Иностранный политик вспоминал, как они в последний раз встречались здесь 12 лет назад и пили пенные напитки. После форума Путин задержался в Челябинске на два часа.

Виктор Дорофеев
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