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08 ноября 2017
10:55  08 ноября 2017 0

Путин и Трамп приготовились к переговорам во Вьетнаме

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Встреча Путина и Трампа может пройти 10—11 ноябряФото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин готов провести беседу с лидером США Дональдом Трампом. Как рассказал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, встреча может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп обязательно проведут переговоры на саммите 10—11 ноября. При этом детали беседы еще не определены, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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