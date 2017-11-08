Путин и Трамп приготовились к переговорам во Вьетнаме

Встреча Путина и Трампа может пройти 10—11 ноября
Президент России Владимир Путин готов провести беседу с лидером США Дональдом Трампом. Как рассказал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, встреча может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.
«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп обязательно проведут переговоры на саммите 10—11 ноября. При этом детали беседы еще не определены, пишет «Национальная служба новостей».