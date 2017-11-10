12:40 10 ноября 2017 0

Дом признали аварийным и непригодным для проживания Фото: пресс-служба администрации Нового Уренгоя

Стали известны результаты экспертиз, проведенных в доме номер пять по улице Крайняя в Новом Уренгое. Дом был сдан в прошлом году и почти сразу начал разрушаться. Обследование показало, что дом находится в аварийном состоянии и проживать в нем нельзя. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации города Андрей Воронов на пресс-конференции.

«Хочу обратиться к жильцам дома, чтобы они преждевременно не волновались. В заключении специализированного института указано, что на сегодняшний день угрозы жизни нет. Но жильцам необходимо готовиться к переезду. Об этом жителей уведомят специалисты департамента городского хозяйства», — заявил Воронов.

Специалистам предстоит расселить 72 семьи. Ранее 45 семей уже получили временное жилье. Региональные власти при этом подтвердили свою готовность в юридической помощи пострадавшим. Юристы помогут оформить необходимые документы на безвозмездной основе.

Депутат регионального Заксобрания Иван Вершинин, один из тех, кто инициировал проведение экспертиз по этому дому, рассказал, что больше всех сейчас переживают собственники жилья. Они купили квартиры в ипотеку и продолжают выплачивать кредиты. Переселять их собираются лишь на 11 месяцев. Будет ли им куда возвращаться, пока не ясно. Их собственность признана аварийной и нуждается в восстановлении. Будут дом ремонтировать или сносить, в администрации Нового Уренгоя пока не сообщают.

В случае ремонта пока не ясно, кто оплатит восстановительные работы. Компания-застройщик «СтройСистема» сейчас находится в стадии банкротства и пока не отвечает ни на звонки журналистов, ни на жалобы и обращения самих жильцов. Скорее всего обязательства придется брать на себя городским властям.

«Непонятно в этой ситуации, куда смотрел Госстройназор. Они должны были контролировать стройку на всех стадиях, и после этого только выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. Но первые же экспертизы выявили массу нарушений, допущенных на стадии строительства. Как Госстройнадзор проводил контроль — вопрос. Будем разбираться», — заявил Иван Вершинин.

Ранее «URA.RU» уже рассказывало, что новостройка была сдана в 2016 году. Сразу после заселения в стенах дома начали образовываться огромные трещины, через которые жильцы могли видеть друг друга, двери вываливались из дверных проемов, в квартирах обваливались части стен и потолков. Претензии жильцов долгое время никто не замечал. Пока возмущение не докатилось до социальных сетей. Жильцы написали петицию в адрес муниципальных и региональных властей, полпредства президента в УрФО, аппарата главы государства в Москве. Только после визита первого заместителя губернатора и вмешательства региональных депутатов была проведена экспертиза, которая и признала дом аварийным.