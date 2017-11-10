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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
15:30  10 ноября 2017 0

«Теперь есть гарантия работы на 25-30 лет». Что Челябинск получил после визита Путина

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, назарбаев нурсултан, макет, дубровский борис, путин владимир, алейникова ольга, челябинск2020
Борис Дубровский (справа) продемонстрировал Владимиру Путин и Нурсултану Назарбаеву, как Челябинск изменится к 2020 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский получил одобрение сразу нескольких проектов во время российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Российский лидер заинтересовался высокоскоростной магистралью Москва—Пекин, часть которой соединит Челябинск и Екатеринбург, экологическими инициативами, а также высоко оценил подготовку к саммитам ШОС И БРИКС в 2020 году, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«Оба президента проявили интерес к проекту высокоскоростного железнодорожного сообщения. Однако такая положительная, вовлеченная реакция Нурсултана Назарбаева к теме ВСМ мной отмечена впервые. Заинтересованность лидеров двух государств придаст импульс для воплощения проекта. Это и сигнал челябинскому бизнесу и промышленникам. Именно сейчас существует возможность встроиться в этот беспрецедентный по масштабу инфраструктурный проект, наработать или приобрести ту или иную профессиональную компетенцию, поскольку это — гарантированный фронт работы с горизонтом планирования в 25-30 лет», — заметил Борис Дубровский.

Губернатор заявил, что передал президенту предложения региона по решению экологических проблем. Речь идет о пакете инициатив об улучшении системы мониторинга состояния воздуха. «Наши наработки при федеральной поддержке позволят Челябинской области выступить в качестве пилотного региона для воплощения новаторского подхода к решению проблемы», — уверен глава области.

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Региональным властям удалось представить Владимиру Путину планы инфраструктурного развития Челябинска до 2020 года. Самыми главным являются строительство большого и малого конгресс-холлов, гостиниц, реконструкция аэропорта и благоустройство набережной реки Миасс в районе цирка. «Интенсивное развитие городской среды столицы Южного Урала, амбиции наших соседей по проведению всемирной выставки „EXPO-2025“ в Екатеринбурге, соединение двух городов-миллионников современным высокоскоростным железнодорожным сообщением может придать беспрецедентный стимул развитию нашего региона и в целом всего Урала, способствовать кардинальному улучшению качества жизни уральцев. Визит президента России Владимира Путина в Челябинск и Форум межрегионального сотрудничества прошли на самом высоком организационном и событийном уровне. Качество подготовки мероприятия подтвердило обоснованность наших притязаний на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году», — резюмировал губернатор.

Президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили Челябинск в рамках российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества 9 ноября. Главы государств провели пленарное заседание. А на двусторонней встрече президент Казастана вспомнил, как с российским коллегой в 2005 году гулял по пешеходной Кировке (аналог московского Арбата) и пил пенные напитки.

Владимир Путин посетил новый компрессорный завод, который призван сократить импорт оборудования, и рассказал работникам предприятия причины допингового скандала в российском спорте. Уже из самолета президент позвонил представителю инициативной группы дольщиков строительной фирмы «Речелстрой» Елене Малининой. Разговор продолжался несколько минут и касался недостроенного микрорайона «Чурилово Lake City», где до сих пор не сданы 11 многоквартирных домов. Теперь проблемами дольщиков займется лично губернатор.

Сергей Леонов
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