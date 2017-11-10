Челябинский губернатор Борис Дубровский получил одобрение сразу нескольких проектов во время российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Российский лидер заинтересовался высокоскоростной магистралью Москва—Пекин, часть которой соединит Челябинск и Екатеринбург, экологическими инициативами, а также высоко оценил подготовку к саммитам ШОС И БРИКС в 2020 году, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
«Оба президента проявили интерес к проекту высокоскоростного железнодорожного сообщения. Однако такая положительная, вовлеченная реакция Нурсултана Назарбаева к теме ВСМ мной отмечена впервые. Заинтересованность лидеров двух государств придаст импульс для воплощения проекта. Это и сигнал челябинскому бизнесу и промышленникам. Именно сейчас существует возможность встроиться в этот беспрецедентный по масштабу инфраструктурный проект, наработать или приобрести ту или иную профессиональную компетенцию, поскольку это — гарантированный фронт работы с горизонтом планирования в 25-30 лет», — заметил Борис Дубровский.
Губернатор заявил, что передал президенту предложения региона по решению экологических проблем. Речь идет о пакете инициатив об улучшении системы мониторинга состояния воздуха. «Наши наработки при федеральной поддержке позволят Челябинской области выступить в качестве пилотного региона для воплощения новаторского подхода к решению проблемы», — уверен глава области.
Региональным властям удалось представить Владимиру Путину планы инфраструктурного развития Челябинска до 2020 года. Самыми главным являются строительство большого и малого конгресс-холлов, гостиниц, реконструкция аэропорта и благоустройство набережной реки Миасс в районе цирка. «Интенсивное развитие городской среды столицы Южного Урала, амбиции наших соседей по проведению всемирной выставки „EXPO-2025“ в Екатеринбурге, соединение двух городов-миллионников современным высокоскоростным железнодорожным сообщением может придать беспрецедентный стимул развитию нашего региона и в целом всего Урала, способствовать кардинальному улучшению качества жизни уральцев. Визит президента России Владимира Путина в Челябинск и Форум межрегионального сотрудничества прошли на самом высоком организационном и событийном уровне. Качество подготовки мероприятия подтвердило обоснованность наших притязаний на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году», — резюмировал губернатор.
Президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили Челябинск в рамках российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества 9 ноября. Главы государств провели пленарное заседание. А на двусторонней встрече президент Казастана вспомнил, как с российским коллегой в 2005 году гулял по пешеходной Кировке (аналог московского Арбата) и пил пенные напитки.
Владимир Путин посетил новый компрессорный завод, который призван сократить импорт оборудования, и рассказал работникам предприятия причины допингового скандала в российском спорте. Уже из самолета президент позвонил представителю инициативной группы дольщиков строительной фирмы «Речелстрой» Елене Малининой. Разговор продолжался несколько минут и касался недостроенного микрорайона «Чурилово Lake City», где до сих пор не сданы 11 многоквартирных домов. Теперь проблемами дольщиков займется лично губернатор.