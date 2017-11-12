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12 ноября 2017
11 ноября 2017
08:04  12 ноября 2017 0

Изнасилованную Диану Шурыгину унизили на «Доме-2». ВИДЕО

Диану Шурыгину стали приглашать на телевидение в качестве экспертаФОТО: кадр из программы «Пусть говорят»

Диану Шурыгину пригласили в качестве эксперта на реалити-шоу «Дом-2», где ее жестко унизил один из участников проекта. Валерий Блюменкранц в своей гневной речи назвал Шурыгину девушкой, которая «„рамсы“ не может собрать» и не может дать никакого дельного совета участнице проекта, испытывающей действительно серьезные проблемы.

«Я вообще не понимаю, что происходит?! Она (Диана) ходит по шоу, зарабатывает на этом по 200-300 тысяч, а вы у нее спрашиваете, как можно помочь девочке, у которой действительно есть проблемы, которая не может себя сдерживать», — заявил Блюменкранц на шоу. Диана пыталась слабо возразить, что ему стало завидно, но ей тут же посоветовали молчать. «Я сейчас с вами не разговариваю, сиди молча!» — обрубил участник «Дома-2».

Экспертом Шурыгина должна была стать для участницы Саши Шевченко, которая появилась на «телестройке» недавно, но уже успела «прославится» тем, что не может отказать мужчинам в близости. «У девушки настоящая проблема — она знает, что ее используют мужчины, но все равно идет к ним и раздвигает ноги. А вы позвали 18-летнюю девочку и спрашиваете у нее совета. Ну бред собачий», — заявил Валерий Блюменкранц.

Ранее экс-участник «Дома-2» и бывший возлюбленный Алены Водонаевой екатеринбуржец Степан Меньщиков считает, что Диана Шурыгина не должна появляться на телестройке любви.«Эту… еще на „Дом-2“?! Что она там устроит?» — эмоционально отреагировал на вопрос журналистов Степан Меньщиков.

Диана Шурыгина, напомним, сама была изнасилована дважды. Девушка рассказала об этом в прямом эфире на программе «Пусть говорят». Многие ее выражения стали мемом. Недавно Шурыгина вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлягина. После бракосочетания поклонники заподозрили их в фиктивном браке.

Нина Калинина
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