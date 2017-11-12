Телеведущий Борис Ноткин оставил супруге предсмертную записку

08:55 12 ноября 2017 0

Перед смертью Борис Ноткин написал своей семье прощальное письмо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий Борис Ноткин, найденный мертвым в своем доме, оставил супруге предсмертную записку. В ней он указал, что устал от мучений, вызванных онкологическим заболеванием.

«Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений», — говорится в записке, которую приводит телеграм-канал Mash.

Тело телеведущего обнаружили 11 ноября в собственном доме в Одинцовском районе Подмосковья. По данным правоохранителей, Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством. Телеканал «ТВ Центр», где до 2015 года Ноткин вел свои авторские программы, выразил соболезнование семье погибшего. Несколько лет назад врачи диагностировали у ведущего рак четвертой стадии.