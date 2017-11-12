Жителям обрушившегося дома в Ижевске разрешили вернуться в квартиры

Части жильцов обрушившегося в столице Удмуртии дома разрешили вернуться в свои квартиры. Им разрешили забрать из дома вещи и установить примерный размер ущерба. Как заявил заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный, обследование дома еще продолжается.
По словам Задорожного, войти в свои квартиры ненадолго разрешили жильцам дома с первого по третий подъезд. После разбора завалов, как отмечает RT, начался следующий этап обследования — уцелевшую часть здания будут исследовать эксперты. По словам Задорожного, обследование дома будет завершено не ранее чем через месяц после получения заключения экспертов о состоянии строительной конструкции.
9 ноября в многоэтажке в центре Ижевска произошел взрыв газа. В результате обрушился угловой подъезд с первого по девятый этаж. Погибли семь человек.
Полиция задержала мужчину, который вместе с матерью проживал в квартире, ставшей, по версии следствия, эпицентром взрыва, сообщает портал «Русская планета». 11 ноября суд постановил заключить задержанного Александра Копытова под стражу. Следователям он признался, что с помощью газа хотел «заглушить голоса соседей», которые «позорили его». Отсоединив шланг, Копытов ушел из квартиры. Следствие предъявило мужчине обвинение в умышленном убийстве двух и более человек.