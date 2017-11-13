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13 ноября 2017
12 ноября 2017
02:15  13 ноября 2017 0

«Карточный домик» продолжат снимать без Кевина Спейси

Сценаристы уберут персонажа Спейси из сюжета последнего сезонаФОТО: Flickr

Американская компания Netflix намерена продолжить съемки популярного сериала «Карточный домик», но уже без Кевина Спейси, который исполнил одну из главных ролей.

Согласно данным, сериал не собираются закрывать, пока не доснимут последний сезон. Сценаристы уже работают над продолжением сюжетной линии и намереваются убрать одного из главных героев — Фрэнка Андервуда, которого как раз и играл Спейси, передает Life.ru

В конце октября актёр из сериала Star Trek Энтони Рэпп заявил, что в 14-летнем возрасте стал жертвой сексуальных домогательств со стороны голливудского актера. После этого Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Вскоре актер был обвинён в приставаниях к коллегам по сериалу «Карточный домик».

«Карточный домик» известен всему миру, как один из самых культовых политических сериалов в истории. В нем повествуется об амбициозном 46-м президенте США Фрэнке Андервуде, который не остановится не перед чем, чтобы добиться своей цели.

Александр Черноскутов
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