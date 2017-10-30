После обвинений в домогательстве Кевин Спейси заявил, что он гей

Кевин Спейси раскрыл свою ориентацию
Актер Кевин Спейси на своей страничке в Twitter признался в своей гомосексуальности.
«Мои близкие знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были свидания с ними. Теперь я буду жить как открытый гей», — признался Спейси.
Ранее актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп заявил, что Спейси домогался до него 30 лет назад. Звезда «Карточного домика» извинился и отметил, что именно это обвинение подтолкнуло его к каминг-ауту.