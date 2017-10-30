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30 октября 2017
10:53  30 октября 2017 0

После обвинений в домогательстве Кевин Спейси заявил, что он гей

Кевин Спейси раскрыл свою ориентациюФото: commons.wikimedia.org

Актер Кевин Спейси на своей страничке в Twitter признался в своей гомосексуальности.

«Мои близкие знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были свидания с ними. Теперь я буду жить как открытый гей», — признался Спейси.

Ранее актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп заявил, что Спейси домогался до него 30 лет назад. Звезда «Карточного домика» извинился и отметил, что именно это обвинение подтолкнуло его к каминг-ауту.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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