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13 ноября 2017
12 ноября 2017
09:46  13 ноября 2017 0

«Спасибо за безумный флешмоб». Певица Темникова призналась в любви Перми. ВИДЕО

Певица опубликовала видео с пермского концерта в соцсетиФото: скрин видео Елены Темниковой, Instagram

Уроженка Кургана, бывшая участница группы «Серебро», певица Елена Темникова выступила с концертом в Перми в рамках тура по России. Она выложила «сердечное» видео в Instagram, где выразила эмоции по поводу теплого приема со стороны пермяков.

Ролик в соцсети певица подписала «А можно я оставлю в Перми свое сердце?», на кадрах она поблагодарила пермских поклонников за «безумный флешмоб». Во время концерта три тысячи зрителей подняли вверх красные бумажные сердца и выкрикивали имя «Елена».

«Пермь — это любовь. Спасибо за этот безумный флэшмоб. Я не забуду его никогда. Спасибо вам огромное. Я запомнила каждого, я вас очень люблю», — делится эмоциями Темникова в видео со своими подписчиками. Также в Instagram звезда выложила смонтированную версию концерта, под которой написала слова благодарности своей команде за тур, а также организаторам за «перформанс и креативное мышление».

Ранее стало известно о том, что Лена Темникова попробует себя в роли ведущей популярного реалити-шоу «Дом-2». Об этом рассказал продюсер телепроекта, по словам которого певица проедет с туром по российским городам и отберет новых участников для шоу.

Ксения Томашова
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