08:57 14 ноября 2017 0

В причинах аварии сейчас разбираются силовики Фото: depositphotos.com © URA.RU

Родители уральских школьников, попавших в аварию под Ярославлем, написали посмертное письмо водителю автобуса Сергею Блохину. В трогательном сообщении свердловчане поблагодарили мужчину за то, что тот при столкновении с грузовиком принял весь удар на себя и спас жизни 44 пассажиров.

Экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию с грузовиком в Ярославской области вечером 8 ноября. В ДТП пострадали 15 детей и двое взрослых. Один из них — водитель автобуса — позднее скончался от травм в больнице. На странице уполномоченного по правам ребенка Ярославской области в Facebook накануне опубликовали письмо Сергею Блохину от родителей спасенных детей.

В нем взрослые пишут, что, когда отправляли детей в путешествие, даже не думали, что может случиться трагедия. Родители считают, что дети остались живы только благодаря действиям шофера.

«Перед тем, как все случилось, дети в автобусе спали. „Ребята, держитесь!“ — крик водителя разбудил всех и заставил сгруппироваться, в то время как Сергей принял удар на себя, хотя мог свернуть с дороги на обочину. Но тогда бы автобус мог перевернуться, и сколько было бы жертв — неизвестно, — говорится в письме. — Все родители и дети безмерно скорбят, и даже находясь за тысячи километров, мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны за спасенные жизни наших детей».

В причинах аварии сейчас разбираются силовики. Ранее следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения по неосторожности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Есть версия, что виноват в ДТП водитель грузовика 1977 года рождения: он не уступил дорогу автобусу с детьми.