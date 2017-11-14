Пермскому транссексуалу не дали встретиться с Жириновским в суде

17:17 14 ноября 2017 0

Владимиру Жириновскому пока удается избегать судебных разбирательств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Транссексуалу из Березников Александре Селяниновой вернули иск к Владимиру Жириновскому. Как стало известно «URA.RU», судебные разбирательства сорвались из-за ошибки истицы.

Мещанский районный суд Москвы отказался рассматривать иск транссексуала из Березников — бывшего милиционера Александры Селяниновой, — которая считает себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина. Истица потребовала от лидера ЛДПР Владимира Жириновского 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Александра Селянинова все же рассчитывает засудить лидера ЛДПР Фото со страницы Александры Селяниновой в Facebook

«В суде мне сказали, что мое заявление отправлено обратно, так как это не их территория, а Басманного районного суда. Это определение буду обжаловать», — пояснила «URA.RU» сама Селянинова. И предположила, что суд просто решил затянуть время и «напрячь» ее нервы.

Александра Селянинова начала судебные разбирательства с Владимиром Жириновским из-за выступления политика в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия 1». Либерал-демократ нелестно высказался в адрес трансвеститов и транссексуалов.

Ранее жительница Березников уже пыталась засудить Соловьева за негативное высказывание в адрес ЛГБТ-сообщества, а позже обращалась к властям США с просьбой помочь ей в выдвижении на должность президента России в 2018 году.