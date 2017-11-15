15:58 15 ноября 2017 0

Депутаты больше общались между собой, чем слушали доклады Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской областной думе сразу три комитета рассмотрели проект бюджета на 2018 год, также депутаты прослушали информацию о выполнении программы социально-экономического развития региона. На заседание половина народных избранников не пришло, а присутствующие почти не задали вопросов, передает корреспондент «URA.RU». Накануне будущий бюджет глава Зауралья Алексей Кокорин назвал документ одним из самых сбалансированных за последние годы.

Несмотря на то, что ряды депутатов были откровенно редки, председатель комитета по соцполитике Елена Воронович, которая возглавила собрание, отметила, что кворум есть. Около получаса первый заместитель директора департамента экономического развития Зауралья Александр Кондратов под гомон присутствующих в зале подробно рассказывал о экономических показателях жизни в регионе. Вопросов после его выступления почти не было. Депутат от ЛДПР Юрий Александров спросил, сумеет ли область достигнуть целевого показателя по количеству зауральцев, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Кондратову пришлось признать, что снизить это число до 18% от общего количества жителей не удастся и, вероятнее всего, этот показатель к концу года составит 20%.

Депутат от «Справедливой России» Виктор Семенов поинтересовался темпами предоставления жилья молодым семьям — здесь также отмечается отставание от графика: из запланированных 870 квартир не выделено и половины. Докладчик также признал, что из-за дефицита бюджета планы вряд ли будут реализованы.

Еще более вяло прореагировали депутаты на доклад начальника финуправления Елены Лукашук. Она повторила ранее озвученные параметры бюджета на 2018 год: доходы 36,8 млрд рублей, расходы — 39,4 млрд рублей, дефицит — 2,6 млрд рублей. Заинтересовала депутатов лишь информации о возможном замещении коммерческих кредитов региона на дешевые государственные. Елена Лукашук пояснила, что коммерческих не должно быть более 50% от общей суммы долга. Сейчас объем госдолга Зауралья составляет 16,2 млрд рублей, из которых 11,5 млрд — это коммерческие кредиты.

Во время голосования против того, чтобы принять в работу оба документа, высказались депутаты от оппозиции. 16 ноября проекты будут рассмотрены еще тремя комитетами думы, бюджет в первом чтении планируют принять 28 ноября.