12:58 14 ноября 2017 0

Губернатор Кокорин озвучил достижения в работе над бюджетом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Алексей Кокорин заявил, что бюджет Курганской области 2018 года будет более сбалансированным, чем в предыдущие годы. «Наконец-то те деньги, которые у нас будут в доходах обозначены, — это не виртуальные деньги, это реальные деньги, которые позволят не наращивать „кредиторку“», — отметил глава региона на заседании правительства во вторник, 14 ноября, после доклада начальника финансового управления, передает корреспондент «URA.RU».

Как доложила Елена Лукашук, по соглашению с Минфином РФ в августе регион получил кредиты из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита областного бюджета. По программе оздоровления финансов предусматривается поэтапное снижение доли общего объема долговых обязательств к 1 январю 2022 года до 57% от суммы доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений. Предельный ежегодный дефицит будет составлять не более 10% от собственных доходов бюджета.

Кокорин раскритиковал Лукашук за доклад. «Научитесь правильно докладывать, чтобы это понятно было для средств массовой информации, а не своими финансовыми изречениями. Коротко и ясно объясняйте», — посоветовал губернатор финансисту.

«На самом деле работа проделана огромная, — взялся разъяснять глава региона. — 2,8 млрд рублей выделено бюджетного кредита на возмещение коммерческих кредитов — это большой шаг вперед. Более чем на 2 млрд рублей у нас увеличено субсидирование на следующий год по Курганской области — это тоже наши с вами деньги, которые выстраданы, которые обеспечены доходами. Конечно, нужно будет потерпеть, первое полугодие достаточно сложно будет. Но зато мы в полной мере будем обеспечены рублем. Не виртуальными деньгами за счет приватизации, которая у нас до 7 млрд рублей доходила. На следующий год она будет всего в районе 1 млрд рублей. Это огромный шаг вперед, об этом нужно говорить».

Госдолг Зауралья, напомним, составляет 16,1 млрд рублей, с начала года он вырос на 1 миллиард рублей (почти 90% от собственных доходов). Из них почти 11 миллиардов составляли коммерческие кредиты. В этом году по требованию комиссии Минфина в регионе пришлось сократить ряд налоговых льгот для бизнеса, которые признали неэффективными, и социальных выплат. К примеру, замена компенсации сельским учителям коммунальных расходов на фиксированную выплату вызвала недовольство педагогов, которые грозили выйти на забастовку.