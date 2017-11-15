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15 ноября 2017
19:16  15 ноября 2017 0

Сечин после развода переименовал яхту, названную в честь бывшей супруги

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, сечин игорь
Глава Роснефти теперь вновь свободный человекФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснефти» Игорь Сечин после развода со своей второй супругой переименовал названную в честь нее яхту за 150 млн долларов.

В сентябре 2017 года стало известно, что яхта «Сейнт Принцесс Ольга» сменила название на «Аморе Веро», пишет meduza.io. Иск о разводе Игоря и Ольги Сечиных был подан в апреле этого года. Решение о расторжении брака вынес судебный участок мирового судьи №207 московского района Дорогомилово в мае, а в июне оно вступило в силу.

Как сообщало «URA.RU», на момент знакомства будущих супругов Ольга Рожкова работала в аппарате Правительства РФ. Разница между ними составила 25 лет, однако в 2011 году они приняли решение создать семью, которая просуществовала шесть лет — в итоге Ольга ушла к итальянскому гонщику.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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