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15 ноября 2017
20:32  15 ноября 2017 0

Ирина Шейк повторила эротическую сцену Деми Мур из фильма «Привидение». ВИДЕО

Шейк Ирина, шейк ирина
В чем-то модель превзошла голливудскую звездуФото: Личная страница Шейк Ирины в instagram

В интернете появилось пикантное видео с полуобнаженной моделью Ириной Шейк. Уроженка Челябинской области снялась в проекте журнала The Love Magazine — ролик повторяет известную сцену из фильма «Привидение».

Подобно героине Деми Мур, уралочка в соблазнительном белье лепит кувшин из глины. Более того, многие ее поклонники считают, что римейк превосходит по степени эротизма оригинальную сцену. Другие, впрочем, считают ролик «слишком вульгарным» или даже «похожим на порно».

Не исключено, что к Рождеству супермодель выпустит новое видео. Ведь даже недавнее рождение дочери от актера Брэдли Купера, о чем сообщало «URA.RU», не помешало Ирине Шейк блистать в различных проектах.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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