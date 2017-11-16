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02:42  16 ноября 2017 0

Мэр Ноябрьска после встречи с Кобылкиным пообещал зайти в каждую квартиру в городе

Международная научно-практическая конференция «Деструктивные и псевдорелигиозные организации, секты и культы: вызовы и пути решения». Салехард, костогриз иван, романов алексей
Глава Ноябрьска Алексей Романов (справа) объявил поголовный опрос населения на тему благоустройстваФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэр Ноябрьска Алексей Романов заявил, что зайдет в каждую квартиру в городе в попытке собрать предложения горожан по благоустройству дворовых территорий и общегородского пространства. Об этом глава администрации заявил на аппаратном совещании, сообщает местная пресс-служба.

«Мы пойдем в каждую квартиру и предоставим возможность высказаться всем, живущим в этом городе. И только учитывая все мнения, мы реализуем проекты, и оправдаем ожидания людей, — говорит Романов. — Городская комфортная среда — это очень широкое понятие. Округ на его реализацию в 2018 году выделяет Ноябрьску серьезную сумму и для того, чтобы грамотно ее распределить мы должны максимально услышать ожидания ноябрян. Дмитрий Николаевич Кобылкин неоднократно повторял, что нужно выходить из кабинетов и идти на встречи с жителями во дворы, подъезды».

Ноябрьск. ЯНАО, герб ноябрьска
Власти Ноябрьска поэтапно реализуют пункты программы по развитию городской среды
Фото: Александр Константинов © URA.RU

Алексей Романов дал поручения профильным ведомствам сформировать рабочие группы в каждом микрорайоне Ноябрьска. Жителям будет предложена типовая анкета, ответив на вопросы которой, горожане определят основные моменты при проектировании дворовых и общегородских пространств.

Пилотными городами, реализующими приоритетный проект на Ямале стали Салехард и Лабытнанги. Ноябрьск выступил третьим городом округа, где прошел ряд подготовительных мероприятий, предусмотренных президентским проектом, и началась его реализация. В перечень объектов, подлежащих реконструкции, вошли детский парк, привокзальная площадь, разбивка парков в отдаленных микрорайонах «Железнодорожников» и «Вынгапуровский». В программе предусмотрено обустройство пешеходных зон по новым требованиям, благоустройство нового (восьмого) микрорайона и новостроек.

Ранее 1 ноября в Ноябрьске с рабочим визитом побывал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Глава региона познакомился с планами местных властей по благоустройству, а также рекомендовал планировать развитие муниципалитета на 10 лет вперед, а не на 5-ть, как есть сейчас. Муниципальные проекты по формированию комфортной городской среды частично оплачиваются из бюджета региона. Так, в 2018 году на благоустройство ямальских городов и поселков будет направлено 3 млрд рублей.

Сергей Мороз
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