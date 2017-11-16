17:42 16 ноября 2017 0

Сергей Лисовский (слева) считает, что многие моменты во взаимодействиях с торговыми сетями надо прописать законодательно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Производители продуктов Курганской области пожаловались на то, что им трудно попасть в крупные торговые сети. Речь об этом шла на круглом столе с участием руководителей торговых сетей. В дискуссии, организованной «Единой Россией» в рамках проекта «Честная цена», принял участие сенатор Сергей Лисовский, известный борец с дискриминационными условиями, диктуемыми торговыми сетями поставщикам.

Главным модератором беседы стал директор по взаимодействию с органами власти X5 Станислав Наумов, который призвал собравшихся не бояться открыто высказывать свои претензии. Предваряя вопросы, он отметил, что сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» в последнее время сделали большой шаг навстречу поставщикам, отменив возврат нереализованной продукции.

«Вы нас приглашаете на банкет, в итоге мы оказываемся блюдом», — высказал свои опасения представитель предприятия «Юргамышское молоко».

На встречу пригласили крупнейших производителей продуктов питания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По его словам, условия, прописанные в договоре, могут стать кабальными для производителей, а у отмены возвратов есть оборотная сторона. «Мы сами заменяем просроченное молоко, у нас есть интерес, чтобы бабушка получала его каждый день и оно было качественным. А продавец, чтобы его не наказали, толкает просрочку до последнего», — отметил производитель. Представитель X5 добавил, что сеть хочет увидеть продукцию «Юргамышского молока» в зауральских магазинах, поэтому с поставщиком готовы обсудить все сложности персонально.

Нарекания касались и требований значительно снизить цену на продукцию. Так, представитель Боровской птицефабрики заявил, что не может для вхождения в сеть снизить цены на товары на 20%. О требовании сделать скидку на пельмени в 30% для начала продаж в московской сети рассказала предприниматель Елена Воротынцева. «Главное, чтобы после окончания скидки с производителем не попрощались», — пояснил опасения производителей Лисовский.

«Вот мы ругаем советские магазины, а тогда везде продавалось молоко с маленьким сроком хранения и диетические яйца», — напомнил Сергей Лисовский.

Курганцы охотно покупают молоко местных производителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Станислав Наумов согласился, что, принимая определенные условия, поставщик должен понимать перспективы такого сотрудничества. Он напомнил, что партнерство с крупными сетями дает производителям стимул для роста. «У нас „Велес“ представлен в сотнях или даже тысячах магазинов, сейчас мы планируем выход продукции на московский рынок», — привел пример Наумов.

А вице-спикер зауральского парламента Евгений Кафеев выразил надежду, что курганские продукты (в том числе — промаркированные знаком «Зауральское качество») найдут особое место на прилавках «Пятерочки», которая планирует в ближайшее время значительно расширить сеть магазинов в регионе.