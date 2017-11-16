Тюменский парапланерист разбился в Индии

20:33 16 ноября 2017 0

Тюменский экстремал погиб у подножья Гималаев ФОТО: Александр Засекин, соцсети

Парапланерист из Тюмени Сергей Засекин погиб во время прыжка в индийской деревне Бир, у подножья Гималаев, пишет форум перапланеристов. «Не вышел из глубокой спирали по неизвестной причине», — уточняется в сообщении.

Двоюродный брат погибшего, фотограф Александр Засекин, посвятил пост Сергею на своей странице в соцсети: «Брат Серёга Засекин погиб, разбился в Индии на параплане. Такие вот дела…». Пользователи в комментариях выражают соболезнования родным и близким тюменского парапланериста, отмечая, что Сергей был настоящим человеком.

Погибший парапланерист был коммерческим директором на базе отдыха «Боровое», пишет «Комсомольская правда— Тюмень». Коллеги, пребывающие в шоке от случившегося, рассказывают, что Засекин — душа компании, бывший летчик и опытный путешественник.

Пока вся команда находится в Индии, но, скорее всего, его тело привезут на родину, в Тюмень, уточняет издание.

Ранее «URA.RU» писало о другом уральском парапланеристе Николае Рябкове из Екатеринбурга, который разбился в Индии 19 октября.