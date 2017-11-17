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17 ноября 2017
16 ноября 2017
06:09  17 ноября 2017 0

Водителя автобуса, перевозившего детей из Екатеринбурга по Золотому кольцу, посмертно представили к награде

Сергей Блохин оказался единственным погибшим в ДТП в Ярославской областиФото: Pixabay
новость из сюжета:
ДТП с уральскими школьниками под Ярославлем
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Сергей Блохин, находившийся за рулем экскурсионного автобуса, в котором ехали школьники из Екатеринбурга, погибший в ДТП 8 ноября, посмертно представлен к медали «Спешите делать добро». С представлением о награждении выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена, с просьбой наградить водителя, спасшего пассажиров ценой собственной жизни, к ней обратились жители региона, в том числе родители и родственники тех, кто оказался в том автобусе. По словам очевидцев, водитель автобуса в критической ситуации намеренно подставил под грузовик свою часть машины, приняв на себя основной удар.

«Считаю, что обычный ярославец Блохин Сергей Юрьевич, совершивший геройский поступок, достоин награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро», — заявила Татьяна Мерзлякова.

Предложение свердловского Уполномоченного по правам человека поддержал ярославский коллега — Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Медаль «Спешите делать добро» вручается за вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина
Фото: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Как ранее писало «URA.RU», вечером 8 ноября на автодороге М8 «Холмогоры», в районе деревни Дедоловское Ростовского района Ярославской области, произошло ДТП с участием самосвала Howo и экскурсионного автобуса Man, в котором находилась группа школьников из Екатеринбурга. Подростки и сопровождающие их взрослые ехали в экскурсионный тур по Золотому кольцу. В результате столкновения, произошедшего, как считают следователи, по вине водителя грузовика, погиб 40-летний мужчина, управлявший автобусом. Пострадали и были госпитализированы 16 пассажиров, из них 15 — несовершеннолетние.

Отметим, в соответствии с положением о награждении, медаль «Спешите делать добро» вручается Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации за вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина, закреплённых Конституцией, Всеобщей Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека. Ежегодное награждение проводится 10 декабря, в День принятия Всеобщей декларации прав человека.

Евгений Александров
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