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20 ноября 2017
19 ноября 2017
07:46  20 ноября 2017 0

Отставных губернаторов обяжут реанимировать партию власти. «На покойничке можно неплохо заработать»

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, неверов сергей, ревенко евгений, турчак андрей
Андрей Турчак собирается заняться обновлением кадров в «Единой России»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Высший совет «Единой России» пополнится недавно ушедшими в отставку губернаторами. В партии считают, что они должны стать кураторами межрегиональных координационных советов и работать в тандеме с высшим советом.

Делается это для того, отмечает политолог Андрей Колядин в беседе с «Ведомостями», что бюро высшего совета единороссов планирует стать мозговым центром. С этой же целью партийцы собираются создать экспертный совет, который будет отвечать за систему быстрого политического реагирования, чтобы было что противопоставить оппозиции в идейном плане.

О нововведениях единороссов будет сообщено на съезде партии 22—23 декабря. Эксперты говорят о том, что пока до конца непонятна роль «Единой России» в выборах президента. Как сообщили близкие к Кремлю источники, действующий глава государства Владимир Путин объявит о самовыдвижении в 20-х числах декабря. Собеседник издания в «Единой России» добавляет, что президент будет поддержан партией, но пойдет на выборы не от нее. Такой подход политолог Дмитрий Орешкин оценивает, как разочарование в партии власти, которая для избирателей становится фокусом раздражающего номенклатурного капитализма.

Колядин добавляет, что партия стала политическим трупом, но ее реабилитация — дело увлекательное и энергоемкое. «На покойничке можно неплохо заработать», — считает эксперт. Он добавляет, что спасти партию власти может Путин либо реформа политсистемы, которая отформатирует партийный расклад, создав на ее базе новую реальность — например, одну из партий двухпартийной системы.

Ранее на президиуме Генсовета «Единой России» избрали временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, врио главой ЦИК «Единой России» стал член Совета Федерации Александр Борисов.

Чуть позже прошла информация о том, что и. о. секретаря Генсовета партии решительно настроен заняться обновлением кадров. Так в Свердловской области еще до старта выборов может уйти глава исполкома реготделения «Единой России» Александр Косинцев. Как утверждают источники «URA.RU», главной целью перестановок станет лидер областных единороссов Виктор Шептий. Для этого Турчак собирается прилететь в Екатеринбург с личной инспекцией. На 20 ноября назначена его встреча с руководством региональных отделений УрФО.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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