Журналист «URA.RU» победил в конкурсе публикаций о ВИЧ

16:46 21 ноября 2017 0

Награды удостоена серия публикаций о ВИЧ-диссидентах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист информагентства «URA.RU» Андрей Гусельников одержал победу в конкурсе публикаций, посвященных теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, организованном Свердловским центром по профилактике и борьбе со СПИД. Информация об этом появилась на официальной странице центра в Facebook. Всего на конкурс было представлено 35 работ свердловских журналистов.

В конкурсе было несколько номинаций, например, «Лучший материал по профилактике стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ» (победу в нем одержал редактор ИА «Точка Ньюс» Дмитрий Фоминцев), «Лучший материал на тему профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов» (в ней победила Ирина Верзилина — журналист газеты «Камышловские известия»).

Корреспондент «URA.RU» выиграл в номинации «Лучший материал на тему противодействия движению ВИЧ-диссидентов» — жюри конкурса оценило серию материалов о ВИЧ-диссидентах, в том числе интервью с руководителями этого движения в России, а также расследования, разоблачающие их деятельность. Награду ему вручили замминистра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская и главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова.

«Мне доводилось участвовать в разных профессиональных конкурсах, этот я считаю одним из важнейших в жизни, — заявил Андрей Гусельников. — Ведь эпидемия ВИЧ-инфекции никуда не делась, а для изменения отношения общества к этому диагнозу и к людям, живущим с ВИЧ, предстоит еще очень и очень многое сделать».

Награждение победителей и номинантов конкурса состоялось 21 ноября в «ТрансОтеле» в рамках обучающего семинара для журналистов и блогеров Екатеринбурга, на который приехали звезды журналистики: руководители федеральных ресурсов «Медузы», Life4me.plus, «СПИД.Центр».