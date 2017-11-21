{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
Главные новости 
16:46  21 ноября 2017 0

Журналист «URA.RU» победил в конкурсе публикаций о ВИЧ

Презентация сайта
Награды удостоена серия публикаций о ВИЧ-диссидентахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
все новости сюжета

Журналист информагентства «URA.RU» Андрей Гусельников одержал победу в конкурсе публикаций, посвященных теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, организованном Свердловским центром по профилактике и борьбе со СПИД. Информация об этом появилась на официальной странице центра в Facebook. Всего на конкурс было представлено 35 работ свердловских журналистов.

В конкурсе было несколько номинаций, например, «Лучший материал по профилактике стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ» (победу в нем одержал редактор ИА «Точка Ньюс» Дмитрий Фоминцев), «Лучший материал на тему профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов» (в ней победила Ирина Верзилина — журналист газеты «Камышловские известия»).

Корреспондент «URA.RU» выиграл в номинации «Лучший материал на тему противодействия движению ВИЧ-диссидентов» — жюри конкурса оценило серию материалов о ВИЧ-диссидентах, в том числе интервью с руководителями этого движения в России, а также расследования, разоблачающие их деятельность. Награду ему вручили замминистра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская и главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова.

«Мне доводилось участвовать в разных профессиональных конкурсах, этот я считаю одним из важнейших в жизни, — заявил Андрей Гусельников. — Ведь эпидемия ВИЧ-инфекции никуда не делась, а для изменения отношения общества к этому диагнозу и к людям, живущим с ВИЧ, предстоит еще очень и очень многое сделать».

Награждение победителей и номинантов конкурса состоялось 21 ноября в «ТрансОтеле» в рамках обучающего семинара для журналистов и блогеров Екатеринбурга, на который приехали звезды журналистики: руководители федеральных ресурсов «Медузы», Life4me.plus, «СПИД.Центр».

1/2
Награду корреспонденту вручили замминистра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская (справа) и главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова (в центре) Фото: Ирина Маслова

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров