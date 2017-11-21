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21 ноября 2017
18:26  21 ноября 2017 0

Рутений занесло на Южный Урал взрывом космического спутника

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, первый искусственный спутник
Новая версия появления рутения — авария на спутникеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Концентрация рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией на космическом спутнике. Об этом «URA.RU» сообщил источник в Озерске, знакомый с ситуацией. Такую версию сейчас обсуждают в официальных кругах, в том числе в Росатоме и Роскомосе.

«Так совпало, что выбросы сосредоточились на Южном Урале, в районе Аргаяша. А так как рядом находится Озерск с ПО „Маяк“, то подозрения пали именно на это предприятие, — пояснил собеседник. — Отсюда и версия с Пермью, эту территорию рассматривали как источник загрязнения».

В ПО «Маяк» заявили, что работы по выделению 106Ru из отработанного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет. Поэтому химкомбинат не может иметь отношения к данной ситуации.

Ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества, источником выброса стал ядерный объект на Южном Урале. Позже французы выдвинули версию, что эпицентр выброса радиоактивных веществ, вероятнее всего, находился в окрестностях Перми. Эксперты заявили, что новость о радиационном выбросе в действительности является информационным вбросом. Рутений вновь попал в информповестку, когда Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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