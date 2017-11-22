На Украине сообщили о побеге лидера ЛНР в Россию

07:25 22 ноября 2017 0

По некоторым данным, Игорь Плотницкий остановился в Ростовской области Фото: Николай Сидоров © URA.RU

Министерство внутренних дел Украины заявило о побеге главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого в Россию. Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что узнал о перемещениях политика от своих источников.

«Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь „Плотва“ Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга», — цитирует РБК сообщение Шевченко.

Об отъезде Плотницкого также рассказал портал «УСН-1492news» со ссылкой на украинского журналиста Сергея Иванова. Тот сообщил, что глава ЛНР переместился в Ростовскую область, а семью оставил в Воронеже.

21 ноября центр Луганска заблокировали неизвестные люди с автоматами. Они перекрыли дороги и входы в административные здания; приказ Плотницкого освободить город бойцы проигнорировали. В тот же день глава МВД ЛНР Игорь Корнет сообщил, что министерство располагает доказательствами причастности ряда должностных лиц республики к деятельности украинских спецслужб. Правда, глава республики Игорь Плотницкий назвал действия министра нелегитимными, так как 20 ноября Корнет был уволен с поста, и обвинил чиновника в дестабилизации ситуации в республике.

Собеседники «URA.RU» назвали происходящее в ЛНР диверсией и предположили, что за ней стоят киевские власти.