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22 ноября 2017
21 ноября 2017
07:25  22 ноября 2017 0

На Украине сообщили о побеге лидера ЛНР в Россию

Плотницкий
По некоторым данным, Игорь Плотницкий остановился в Ростовской областиФото: Николай Сидоров © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Министерство внутренних дел Украины заявило о побеге главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого в Россию. Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что узнал о перемещениях политика от своих источников.

«Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь „Плотва“ Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга», — цитирует РБК сообщение Шевченко.

Об отъезде Плотницкого также рассказал портал «УСН-1492news» со ссылкой на украинского журналиста Сергея Иванова. Тот сообщил, что глава ЛНР переместился в Ростовскую область, а семью оставил в Воронеже.

21 ноября центр Луганска заблокировали неизвестные люди с автоматами. Они перекрыли дороги и входы в административные здания; приказ Плотницкого освободить город бойцы проигнорировали. В тот же день глава МВД ЛНР Игорь Корнет сообщил, что министерство располагает доказательствами причастности ряда должностных лиц республики к деятельности украинских спецслужб. Правда, глава республики Игорь Плотницкий назвал действия министра нелегитимными, так как 20 ноября Корнет был уволен с поста, и обвинил чиновника в дестабилизации ситуации в республике.

Собеседники «URA.RU» назвали происходящее в ЛНР диверсией и предположили, что за ней стоят киевские власти.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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