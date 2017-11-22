В Тюмени вынесен приговор по резонансному делу о гибели мужчины из-за киоска компании «Мельница». Трагедия произошла в мае 2016 года, а виновным в ЧП признали экс-директора фирмы. Ему предстоит выплатить почти миллион рублей.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, приговор бывшему директору ООО «Мельница Тюмень» и ООО «ПК «Мельница Тюмень» вынес Калининский районный суд Тюмени. Мужчину признали виновным в нарушении правил охраны труда, которое стало причиной смерти человека.
Следователи выяснили, что директор привлек к работе по подключению торгового киоска к электричеству сотрудника компании, который не имел допуска и разрешения на подобные работы. После того, как работник подключил сеть киоска от вводного автомата, результат работы никто не проверил — приемосдаточные испытания не были проведены.
В итоге 26 мая днем водитель «Мельницы» привез в этот киоск на улице Ямской хлебобулочные изделия и прислонился спиной к железному киоску. Мужчина получил от киоска смертельное поражение током.
Экс-директор компании еще во время следствия признал свою вину. Его фирма по иску прокурора в октябре выплатила несовершеннолетнему сыну погибшего водителя 300 тысяч рублей, а сам директор перевел матери погибшего и его сыну 100 тысяч рублей. Теперь же суд постановил взыскать с экс-директора в пользу матери и сына погибшего еще в общей сложности 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также оплатить услуги представителей матери и бывшей супруги водителя в размере 100 тысяч рублей.
Также суд назначил экс-директору «Мельницы» в качестве наказания полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.