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Главные новости Тюменской области
14:10  22 ноября 2017 0

В Тюмени вынесен приговор по «делу киоска с пирожками», который убил водителя током

Разное. Курган, окно суд, весы правосудия
Суд вынес приговор экс-директору фирмыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени вынесен приговор по резонансному делу о гибели мужчины из-за киоска компании «Мельница». Трагедия произошла в мае 2016 года, а виновным в ЧП признали экс-директора фирмы. Ему предстоит выплатить почти миллион рублей.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, приговор бывшему директору ООО «Мельница Тюмень» и ООО «ПК «Мельница Тюмень» вынес Калининский районный суд Тюмени. Мужчину признали виновным в нарушении правил охраны труда, которое стало причиной смерти человека.

Следователи выяснили, что директор привлек к работе по подключению торгового киоска к электричеству сотрудника компании, который не имел допуска и разрешения на подобные работы. После того, как работник подключил сеть киоска от вводного автомата, результат работы никто не проверил — приемосдаточные испытания не были проведены.

В итоге 26 мая днем водитель «Мельницы» привез в этот киоск на улице Ямской хлебобулочные изделия и прислонился спиной к железному киоску. Мужчина получил от киоска смертельное поражение током.

Экс-директор компании еще во время следствия признал свою вину. Его фирма по иску прокурора в октябре выплатила несовершеннолетнему сыну погибшего водителя 300 тысяч рублей, а сам директор перевел матери погибшего и его сыну 100 тысяч рублей. Теперь же суд постановил взыскать с экс-директора в пользу матери и сына погибшего еще в общей сложности 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также оплатить услуги представителей матери и бывшей супруги водителя в размере 100 тысяч рублей.

Также суд назначил экс-директору «Мельницы» в качестве наказания полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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