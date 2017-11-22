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22 ноября 2017
15:04  22 ноября 2017 0

«Мальчика в обиду никто не даст». Губернатор Ямала заступился за школьника, произнесшего речь в бундестаге

Пресс-подход Анна Попова и Дмитрий Кобылкин, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин считает, что на месте школьника мог оказаться любой спикерФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин призвал общественность не смешивать понятия «сострадание к людям» и «популяризация нацизма» при обсуждении выступления ямальского школьника в немецком парламенте.

«Мы с вами не должны путать понятия популяризации нацизма, в чем его пытаются обвинить, и сострадания к людям. Мальчика в обиду никто не даст. У нас достаточно много компетентных органов, которые справятся с этими задачами и проверят все. Если будут виновные — они будут наказаны», — цитирует Кобылкина ТАСС.

В ходе выступления в Совете Федерации губернатор Ямала подчеркнул, что знаком с юношей лично, и отметил победы школьника из Нового Уренгоя на исторических олимпиадах и его участие в различных патриотических программах. «Конечно, каждый взрослый, находясь на трибуне, даже я, имея небольшой политический опыт, может растеряться и неправильно сформулировать свою мысль», — добавил Кобылкин.

Выступление гимназиста с Ямала в немецком парламенте спровоцировало дискуссию в российском обществе. Скандал разразился после того, как старшеклассник гимназии №1 Нового Уренгоя произнес речь, в которой заявил, что солдаты вермахта, погибшие в котле под Сталинградом, «не хотели убивать». Школьник привел в пример немецкого солдата, который пропал в советском лагере без вести. «Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн», — сказал ученик.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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