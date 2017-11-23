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23 ноября 2017
14:14  23 ноября 2017 0

Путин исключил Комарову из президиума Госсовета. Ее место занял самый эффективный уральский губернатор

Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., комарова наталья, кобылкин дмитрий
Наталья Комарова вышла из президиума Госсовета. Ее место займет Дмитрий КобылкинФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ротации в составе президиума Государственного совета. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля. В обновленный состав вошел губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. При этом губернатор ХМАО Наталья Комарова была исключена из списка.

Также в новый состав президиума Госсовета включены глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Марий-Эл Александр Евстифеев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Забайкальского края Наталья Жданова и глава Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Дмитрий Кобылкин считается одним из самых эффективных губернаторов не только Урала, но и страны. Он неизменно сохраняет лидирующие позиции в рейтингах губернаторов России. Согласно данным агентства «Национальный рейтинг» с начала 2017 года ямальский губернатор лишь один раз отпускался на пятое место среди глав субъектов России. Все остальное время он находился в тройке лидеров или возглавлял рейтинг эффективности губернаторов станы.

Ротация в составе Госсовета происходит каждые полгода. Прошлый состав был утвержден в мае 2017 года. Тогда в него вошла Наталья Комарова, заменив другого губернатора из УрФО — Алексея Кокорина.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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