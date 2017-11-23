Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ротации в составе президиума Государственного совета. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля. В обновленный состав вошел губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. При этом губернатор ХМАО Наталья Комарова была исключена из списка.
Также в новый состав президиума Госсовета включены глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Марий-Эл Александр Евстифеев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Забайкальского края Наталья Жданова и глава Еврейской автономной области Александр Левинталь.
Дмитрий Кобылкин считается одним из самых эффективных губернаторов не только Урала, но и страны. Он неизменно сохраняет лидирующие позиции в рейтингах губернаторов России. Согласно данным агентства «Национальный рейтинг» с начала 2017 года ямальский губернатор лишь один раз отпускался на пятое место среди глав субъектов России. Все остальное время он находился в тройке лидеров или возглавлял рейтинг эффективности губернаторов станы.
Ротация в составе Госсовета происходит каждые полгода. Прошлый состав был утвержден в мае 2017 года. Тогда в него вошла Наталья Комарова, заменив другого губернатора из УрФО — Алексея Кокорина.