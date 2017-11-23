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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Курганской области
15:08  23 ноября 2017 1

Учительница из Кургана получила миллион за покупки по карте «Мир»

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Победительница еще не решила, куда потратит деньгиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Кургана стала победительницей всероссийской акции Сбербанка «Миллион за покупки по карте „Мир“» и выиграла 1 млн рублей, сообщила «URA.RU» начальник управления маркетинга и коммуникаций курганского отделения банка Юлия Шторц.

Учительница одной из курганских школ получила карту «Мир» весной этого года, но даже не слышала о проведении акции. Сообщается, что победительница пока не решила, куда потратит свой миллион.

Участниками акции автоматически становится каждый россиянин, который оплатил картой «Мир» Сбербанка покупку в магазинах или интернете на сумму от 500 рублей до 31 декабря 2017 года. Каждую неделю разыгрываются 1 миллион рублей, еще три тысячи участников получают по 500 рублей на сотовый телефон.

Всего в Курганской области до 1 апреля 2018 года будет выдано 130 тысяч карт национальной платежной системы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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