Учительница из Кургана получила миллион за покупки по карте «Мир»

Жительница Кургана стала победительницей всероссийской акции Сбербанка «Миллион за покупки по карте „Мир“» и выиграла 1 млн рублей, сообщила «URA.RU» начальник управления маркетинга и коммуникаций курганского отделения банка Юлия Шторц.
Учительница одной из курганских школ получила карту «Мир» весной этого года, но даже не слышала о проведении акции. Сообщается, что победительница пока не решила, куда потратит свой миллион.
Участниками акции автоматически становится каждый россиянин, который оплатил картой «Мир» Сбербанка покупку в магазинах или интернете на сумму от 500 рублей до 31 декабря 2017 года. Каждую неделю разыгрываются 1 миллион рублей, еще три тысячи участников получают по 500 рублей на сотовый телефон.
Всего в Курганской области до 1 апреля 2018 года будет выдано 130 тысяч карт национальной платежной системы.