15:54 23 ноября 2017 0

Главной своей задачей начальник штаба видит сбор подписей Фото: Евгений Рон, facebook

Евгений Рон, назначенный начальником штаба в Екатеринбурге кандидата в президенты Ксении Собчак, в блиц-интервью «URA.RU» рассказал о своих планах на будущее и о том, как получил должность.

— Как происходило назначение на место начальника избирательного штаба Собчак?

— Я сам инициативу не проявлял, мне прислали письмо с предложением заполнить анкету. Такие письма разослали всем, кто зарегистрировался на сайте Собчак. Насколько я знаю, было около 15 претендентов на место. Я написал кто я, чем занимаюсь, и моя кандидатура устроила.

— Вы руководитель ивент-бюро, то есть, фирмы, организующей разные мероприятия и праздники. Опыт шоумена поможет в работе?

— Я не совсем шоумен, руковожу их работой, и этот организаторский опыт конечно пригодится.

— Какие первые шаги на новом месте будут предприняты?

— Первое — это аренда помещения для штаба. Были проверены разные варианты, но везде нам отказывали, как только узнавали, для чего мы собираемся его арендовать. В итоге все же нашли подходящий вариант. Теперь главная задача — организовать сбор подписей. Собирать подписи будем на улице, на различных мероприятиях.

— Приходилось ли уже разговаривать с Собчак?

— Я пока с ней не знаком, общаюсь только с руководителем региональной сети штабов Ксении Собчак Тимуром Валеевым. Собчак приедет в Екатеринбург в первой половине декабря. Будем готовиться к встрече. Пока неизвестно, в какой форме будет проходить встреча — митинг на улице или разговор в каком-то помещении.

— Есть ли у вас опыт политтехнолога?

— Такого опыта у меня нет, я должен прежде всего решать организационные вопросы. У нас в штабе пока будут работать три человека: я, начальник штаба, юрист и политтехнолог Александр Грезев.

— Как вы поступите, если возникнет спор, какие порой возникают в выборных компаниях: кто главный — вы или политтехнолог?

— Это не в моей компетенции, все будем решать через московский штаб.

— Оговорена ли с Москвой степень вашей свободы действий на этом посту?

— Никаких ограничений не было, я волен говорить и делать то, что считаю нужным.

— Многие ваши сверстники ходили на митинги Навального. Ходили ли вы?

— Да, мне не нравится то, что происходит в нашей стране. Как сказала Ксения Анатольевна, мы делаем одно дело, нам с Навальным делить нечего. Я ходил на его митинги.

— Среди сторонников Собчак наблюдается раскол по вопросу отношения к возврату Крыма в состав России и движению ЛГБТ. Как вы относитесь к этим вопросам?

— Это не относится к моей компетенции, моя задача организовать сбор подписей.

— В некоторых регионах были запреты акций Собчак, прокуратура занимается проверкой ее заявлений по Крыму. Возникли ли какие-то сложности с властями Екатеринбурга и Свердловской области?

— Пока были проблемы только с арендой помещения, но мы это преодолели. Решим и другие проблемы, если возникнут.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что начальником штаба Собчак назначен 25-летний Евгений Рон, основатель и владелец фирмы по организации праздников. На это место рассматривалась кандидатура журналистки и пиарщицы Аксаны Пановой, но от ее услуг Собчак отказалась.