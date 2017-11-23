18:33 23 ноября 2017 0

Фонд президентских грантов значительно увеличился Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Дополнительная грантовая поддержка организациям культуры и искусства стала возможна благодаря принципиальной позиции президента России Владимира Путина и депутатов от ОНФ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе организации. Общественники считают это совместной победой, которая серьезно скажется на положении учреждений культуры в регионах.

Как уже сообщало «URA.RU», глава государства своим указом расширил список грантополучателей на 16 организаций. Активисты ОНФ последовательно добивались этого решения, а также индексирования грантов с 1 июля этого года почти на 45% для всех его получателей, пояснили «фронтовики». В итоге, в середине ноября с помощью депутатов Госдумы от ОНФ удалось внести поправку в проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предусматривающую увеличение средств, выплачиваемых на президентские гранты до 8 млрд рублей ежегодно.

«Мы благодарны за то внимание, которое глава государства уделяет организациям культуры и искусства. Именно его позиция и работа наших депутатов в Государственной Думе привели к расширению списка грантополучателей. Более того — гранты, которые не менялись с 2012 года, будут проиндексированы почти на 45%. Таким образом, поручения президента, данные по итогам Медиафорума ОНФ, можно будет считать исполненными», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета по культуре, российский режиссер Станислав Говорухин.

В список получателей президентских грантов после утверждения поправок Госдумой попали и культурные учреждения УрФО: Уральская консерватория имени Мусоргского в Екатеринбурге, Пермский государственный театр оперы и балета имени Чайковского, Свердловская государственная академическая филармония.